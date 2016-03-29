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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80

Tento produkt už nie je dostupný

Avance CollectionNízkootáčkový odšťavovač

HR1895/80

5

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky

Inovačná technológia MicroMasticating od spoločnosti Philips je navrhnutá tak, aby roztvárala bunky ovocia a zeleniny a vyžmýkala z vašich prísad čo najviac. Po skončení odšťavovania stačí všetky časti opláchnuť vo vode, čo vďaka dizajnu bez sitka zvládnete za minútu.

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MicroMasticating odšťaví až 90 % ovocia

Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky

  • Technológia MicroMasticating

  • Bielo-sivá

MicroMasticating odšťaví až 90 % ovocia

MicroMasticating odšťaví až 90 % ovocia

Ovocie a zelenina sa skladajú z tisícok buniek plných šťavy, vitamínov a iných dôležitých živín. Inovatívna technológia MicroMasticating od spoločnosti Philips je navrhnutá tak, aby každú takúto bunku otvorila, vyžmýkala z vašich obľúbených prísad maximum a pomohla vám do pohára dostať až 90 %* ovocia, ktoré by ste inak zbytočne zahodili.

Odšťavujte všetky svoje obľúbené prísady vrátane banánov a manga

Odšťavujte všetky svoje obľúbené prísady vrátane banánov a manga

Vytvárajte lahodné, zdravé šťavy z jemného ovocia aj tvrdej zeleniny. Odšťavovať môžete všetky svoje obľúbené kombinácie, pričom tieto produkty dokážu spracovať aj prísady s vysokým obsahom škrobu, ktoré sa inak veľmi ťažko odšťavujú, ako napríklad banány či mango.</

Obohaťte svoje nápoje o listovú a zelenú zeleninu či orechy

Obohaťte svoje nápoje o listovú a zelenú zeleninu či orechy

Listová a zelená zelenina plná vlákniny je nepochybne skvelou prísadou do zdravých štiav a tento odšťavovač ju dokáže spracovať. Pšeničná tráva, špenát a mnoho iných surovín sa môže stať dôležitou zdravou súčasťou vašich každodenných štiav, ktoré vytvoríte pomocou technológie MicroMasticating. Použiť môžete dokonca aj niektoré druhy orechov ako mandle a môžete pripraviť mandľové mlieko.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok VRS_AWARD-612378

Hodnotenie

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5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

29/03/2016

Česká republika

Česká republika

Odšťavní úplně vše

Odšťavňovač funguje skvěle, perfektní a rychlé čištění. Má velmi pěkný design, který se hodí do jakékoliv kuchyně. Šťáva je velmi chutná, odšťavnit jde vše, i granátové jablko, pouze pokrájené. Perfektní na rajčata, kdy se dá krásně vytvořit základ rajčatové polévky. Vyzkoušeli jsme už mnoho ovoce - pomeranč, hruška, jablko, banány, maliny, atd. Vše ok, i zelenina, hlavně řepa, z čehož jsme nadšení. Ovoce i zeleninu je třeba krájet na malé kousky, aby se vešlo do otvoru.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač

29/03/2016

Česká republika

Česká republika

Snadná údržba, jednoduché rozkládání, design, kvalita

Doposud jsem používala pouze odstředivý odšťavňovač. Šnekový odšťavňovač mě však nadchnul z mnoha důvodů. Velmi rychle a jednoduše se dá rozložit a omýt, opravdu stačí proud tekoucí vody. Jedná se o moderní přístroj s krásným designem a šířkou pouhých 11 cm, takže si nalezne své místo na kuchyňské lince a tím pádem je vždy po ruce. Má 2,5 letá dcerka si ho zamilovala a s odšťavňováním mi aktivně pomáhá, pro děti je přístroj bezpečný. Vhazovací hubice je úzká a vysoká, ovoce se musí pokrájet. Šnekový odšťavňovač zvládne vymačkat šťávu i z bobulovin, listové zeleniny a dokonce i z ořechů. Oproti odstředivému obsahuje nápoj i poměrnou část zdravé vlákniny. Navíc po odšťavnění zbývá mnohem menší množství dužiny/odpadu, který se dá dále dle fantazie využít do dalších pokrmů – koláče, saláty. V přiložené brožuře naleznete inspiraci na ovocné a zeleninové nápoje a dokonce i recept na zdravou tomatovou polévku, kterou jsem si zamilovala. Za sebe mohu jen doporučit, má rodina si zdravé šťávy velmi oblíbila.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač

24/03/2016

Česká republika

Česká republika

Vřele doporučuji - super výkon, design i jednoduchost ovládání.

Tento šnekový odšťavňovač je úžasný. Dělá chutnou čistou šťávičku, jednoduše a čistě se myje, po skončení se zmáčkne a už nekape, pod vodou stačí rychle umýt pár součástek. Jednoduše se sestavuje. Navíc odšťavňování zabaví i malé děti, dá se dělat šťáva i z bobulovitého ovoce a listové zeleniny a je to fakt dobré. Designově mi sedí a je malý, že ho mohu nechat na lince, též je z něj jen málo odpadu. Vřele doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač

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  1. Interné testy vykonané na 1 000 g každej z týchto prísad: hrozno, jablko, černica, jahoda, paradajka, červený melón, pomaranč a granátové jablko.