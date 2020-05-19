Tento produkt už nie je dostupný
Technológa FiberBoost
QuickClean
3 l, trubica veľkosti XXL
1200 W
Technológia FiberBoost vám umožňuje prepnutím spínača zvoliť zloženie šťavy tak, ako ju máte radi, či už ide o osviežujúcu čistú šťavu, alebo o hustejšiu šťavu obsahujúcu až o 50 % viac vlákniny. Jedinečná kombinácia konštantných otáčok s inteligentným ovládaním a jedinečného dizajnu sitka vám umožňuje regulovať množstvo vlákniny v šťave, takže každý si môže vychutnať svoju obľúbenú.
So silným 1 200 W motorom ľahko odšťavíte aj to najtvrdšie ovocie a zeleninu.
Vďaka oblému tvaru bez kútov a škár sa zvyšky zachytávajú v nádobe na dužinu.
Ocenenia
5.0
z 5
69
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Brona
19/05/2020
Česká republika
Skvělý výrobek odšťavňovač
Odšťavňovač je lehký, skladný, mám ho již několik let a funguje bezvadně, čistí se dobře, lze mýt v myčce. Loni jsem odšťavňovala několik desítek kilo jablek na mošt a odšťavňovač vše zvládl.
Výhody
Nesrovnatelny v manipulaci při rozebrání výrobků oproti konkurenčním.
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1922/20 Odšťavňovač s volbou hustoty vlákniny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1922/20 Odšťavňovač s volbou hustoty vlákniny
RC13
04/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Philips Avance Collection Odšťavňovač
S odšťavňovačem jsme naprosto spokojení, hravě zvládne různé druhy ovoce a zeleniny. Oblíbili jsme si funkci volby hustoty vlákniny, četstvě získaná šťáva se chuťově vůbec nedá srovnat s kupovanými produkty. Je jednoduchý na sestavení i čištění.
Výhody
dobrá výtěžnost, funkce hustoty vlákniny
Nevýhody
hlasitost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1922/20 Odšťavňovač s volbou hustoty vlákniny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1922/20 Odšťavňovač s volbou hustoty vlákniny
Maca24
01/10/2019
Česká republika
naprosto dokonalý odšťavňovač
Během chvilky vyrobí spouštu šťávy, výhodou je, že má opravdu velký otvor na ovoce a zeleninu. Velice lehce se čistí a skládá. Mohu jen doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1922/20 Odšťavňovač s volbou hustoty vlákniny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1922/20 Odšťavňovač s volbou hustoty vlákniny