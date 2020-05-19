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  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia AvanceOdšťavovač

HR1922/20

5
| (69) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
Technológia FiberBoost vám umožňuje prepnutím spínača zvoliť zloženie šťavy tak, ako ju máte radi, či už ide o osviežujúcu čistú šťavu, alebo o hustejšiu šťavu obsahujúcu až o 50 % viac vlákniny.
Zobraziť všetky výhody

Vyberte si až o 50 % viac vlákniny

Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou

  • Technológa FiberBoost

  • QuickClean

  • 3 l, trubica veľkosti XXL

  • 1200 W

Technológa FiberBoost s až o 50 % väčším obsahom vlákniny

Technológa FiberBoost s až o 50 % väčším obsahom vlákniny

Technológia FiberBoost vám umožňuje prepnutím spínača zvoliť zloženie šťavy tak, ako ju máte radi, či už ide o osviežujúcu čistú šťavu, alebo o hustejšiu šťavu obsahujúcu až o 50 % viac vlákniny. Jedinečná kombinácia konštantných otáčok s inteligentným ovládaním a jedinečného dizajnu sitka vám umožňuje regulovať množstvo vlákniny v šťave, takže každý si môže vychutnať svoju obľúbenú.

Výkonný 1 200 W motor

So silným 1 200 W motorom ľahko odšťavíte aj to najtvrdšie ovocie a zeleninu.

Dužina prirodzene padá do jednej nádoby

Dužina prirodzene padá do jednej nádoby

Vďaka oblému tvaru bez kútov a škár sa zvyšky zachytávajú v nádobe na dužinu.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-612372

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

69

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek odšťavňovač

Odšťavňovač je lehký, skladný, mám ho již několik let a funguje bezvadně, čistí se dobře, lze mýt v myčce. Loni jsem odšťavňovala několik desítek kilo jablek na mošt a odšťavňovač vše zvládl.

Výhody

Nesrovnatelny v manipulaci při rozebrání výrobků oproti konkurenčním.

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1922/20 Odšťavňovač s volbou hustoty vlákniny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1922/20 Odšťavňovač s volbou hustoty vlákniny

04/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Philips Avance Collection Odšťavňovač

S odšťavňovačem jsme naprosto spokojení, hravě zvládne různé druhy ovoce a zeleniny. Oblíbili jsme si funkci volby hustoty vlákniny, četstvě získaná šťáva se chuťově vůbec nedá srovnat s kupovanými produkty. Je jednoduchý na sestavení i čištění.

Výhody

dobrá výtěžnost, funkce hustoty vlákniny

Nevýhody

hlasitost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1922/20 Odšťavňovač s volbou hustoty vlákniny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1922/20 Odšťavňovač s volbou hustoty vlákniny

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

naprosto dokonalý odšťavňovač

Během chvilky vyrobí spouštu šťávy, výhodou je, že má opravdu velký otvor na ovoce a zeleninu. Velice lehce se čistí a skládá. Mohu jen doporučit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1922/20 Odšťavňovač s volbou hustoty vlákniny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1922/20 Odšťavňovač s volbou hustoty vlákniny

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