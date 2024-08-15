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  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
  • Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou

Kolekcia AvanceOdšťavovač

HR1922/21

4.3
| (3) Recenzie

1 Ocenenie

Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou
Technológia FiberBoost vám umožňuje prepnutím spínača zvoliť zloženie šťavy tak, ako ju máte radi, či už ide o osviežujúcu čistú šťavu, alebo o hustejšiu šťavu obsahujúcu až o 50 % viac vlákniny.
Zobraziť všetky výhody

Vyberte si až o 50 % viac vlákniny

Čerstvá šťava s obľúbenou vlákninou

  • QuickClean

  • 1200 W

  • Podávacia trubica veľkosti XXL

Technológa FiberBoost s až o 50 % väčším obsahom vlákniny

Technológa FiberBoost s až o 50 % väčším obsahom vlákniny

Technológia FiberBoost vám umožňuje prepnutím spínača zvoliť zloženie šťavy tak, ako ju máte radi, či už ide o osviežujúcu čistú šťavu, alebo o hustejšiu šťavu obsahujúcu až o 50 % viac vlákniny. Jedinečná kombinácia konštantných otáčok s inteligentným ovládaním a jedinečného dizajnu sitka vám umožňuje regulovať množstvo vlákniny v šťave, takže každý si môže vychutnať svoju obľúbenú.

Sitká s ľahkým čistením

Sitká s ľahkým čistením

Vďaka leštenému sitku sa dajú zvyšky veľmi ľahko odstrániť kuchynskou špongiou.

Tichší

Tichší

Nový motor vydáva menší hluk a vibrácia, vďaka čomu je odšťavovanie celkovo tichšie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-612372

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

3

Recenzie

3
2
1

15/08/2024

Україна

Україна

Overený kupujúci

Класна вижималка,якість Філіпс

Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

22/07/2024

Україна

Україна

Overený kupujúci

Вроде и можно брать

Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую

Výhody

Дизайн, простота работы.

Nevýhody

Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

05/11/2022

Україна

Україна

Overený kupujúci

Начавили вже десятки літрів різних соків

Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.

Výhody

Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати

Nevýhody

У соковитих яблук жмих досить вологий

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

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  • Tipy a triky