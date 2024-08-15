HR1922/21
QuickClean
1200 W
Podávacia trubica veľkosti XXL
Technológia FiberBoost vám umožňuje prepnutím spínača zvoliť zloženie šťavy tak, ako ju máte radi, či už ide o osviežujúcu čistú šťavu, alebo o hustejšiu šťavu obsahujúcu až o 50 % viac vlákniny. Jedinečná kombinácia konštantných otáčok s inteligentným ovládaním a jedinečného dizajnu sitka vám umožňuje regulovať množstvo vlákniny v šťave, takže každý si môže vychutnať svoju obľúbenú.
Vďaka leštenému sitku sa dajú zvyšky veľmi ľahko odstrániť kuchynskou špongiou.
Nový motor vydáva menší hluk a vibrácia, vďaka čomu je odšťavovanie celkovo tichšie.
Ocenenia
4.3
z 5
3
Recenzie
15/08/2024
Україна
Overený kupujúci
Класна вижималка,якість Філіпс
Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Baraban
22/07/2024
Україна
Overený kupujúci
Вроде и можно брать
Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую
Výhody
Дизайн, простота работы.
Nevýhody
Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
MaximCh
05/11/2022
Україна
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Начавили вже десятки літрів різних соків
Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.
Výhody
Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати
Nevýhody
У соковитих яблук жмих досить вологий
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка