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  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
  • Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia AvanceOdšťavovač s technológiou MicroMasticating

HR1946/70

4.6
| (90) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky
Inovatívna technológia MicroMasticating od spoločnosti Philips je navrhnutá tak, aby otvárala bunky ovocia a zeleniny a extrahovala z nich čo najviac živín. Vďaka veľkej podávacej trubici je doba prípravy teraz ešte kratšia. Po skončení odšťavovania stačí všetky časti opláchnuť dočista.
Zobraziť všetky výhody

MicroMasticating odšťaví až 90 % ovocia

Vychutnajte si zdravé dobroty do poslednej kvapky

  • Extrakcia až do 90 %

  • Funkcia Quick clean, vyčistenie do 60 s

  • Tenký dizajn

  • 2 možné nastavenia hustoty šťavy

MicroMasticating odšťaví až 90 % ovocia

MicroMasticating odšťaví až 90 % ovocia

Ovocie a zelenina sa skladajú z tisícok buniek plných šťavy, vitamínov a iných dôležitých živín. Inovatívna technológia MicroMasticating od spoločnosti Philips je navrhnutá tak, aby každú takúto bunku otvorila, vyžmýkala z vašich obľúbených prísad maximum a pomohla vám do pohára dostať až 90 %* ovocia, ktoré by ste inak zbytočne zahodili.

Odšťavujte všetky svoje obľúbené prísady vrátane banánov a manga

Odšťavujte všetky svoje obľúbené prísady vrátane banánov a manga

Vytvárajte lahodné, zdravé šťavy z jemného ovocia aj tvrdej zeleniny. Odšťavovať môžete všetky svoje obľúbené kombinácie, pričom tieto produkty dokážu spracovať aj prísady s vysokým obsahom škrobu, ktoré sa inak veľmi ťažko odšťavujú, ako napríklad banány či mango.</

Obohaťte svoje nápoje o listovú a zelenú zeleninu či orechy

Obohaťte svoje nápoje o listovú a zelenú zeleninu či orechy

Listová a zelená zelenina plná vlákniny je nepochybne skvelou prísadou do zdravých štiav a tento odšťavovač ju dokáže spracovať. Pšeničná tráva, špenát a mnoho iných surovín sa môže stať dôležitou zdravou súčasťou vašich každodenných štiav, ktoré vytvoríte pomocou technológie MicroMasticating. Použiť môžete dokonca aj niektoré druhy orechov ako mandle a môžete pripraviť mandľové mlieko.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-612378

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

90

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

28/06/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Odšťavovač

Malý veľkosťou, veľký výkonom, skladný, jednoduchá údržba. Spokojnosť.

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekcia Avance HR1946/70 Odšťavovač s technológiou MicroMasticating

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekcia Avance HR1946/70 Odšťavovač s technológiou MicroMasticating

13/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý produkt

Skvělý výrobek, už mám zkušenosti s jiným produktem a chtěl jsem nyní šnekový typ. Jsem velmi spokojený, výtěžnost výborná, konzistence šťávy lepší a výrazně jednodušší a rychlé čištění

Výhody

výtěžnost výborná, konzistence šťávy skvělá, výrazně jednodušší a rychlé čištění

Nevýhody

trošku menší otvor na plnění

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Avance HR1946/70 Odšťavňovač s technologií MicroMasticating

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Avance HR1946/70 Odšťavňovač s technologií MicroMasticating

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Top vyrobek

Nejlepsi odstavnovac co lze koupit. Lehce lze rozebrat a umyt a rozebrane komponenty lze dat i do mycky, ale kdyz to umyjete hned po odstavneni tak neni treba mycky staci tekouci voda.

Výhody

Snadne myti. Rozebirani lehke.

Nevýhody

Kazdodenni zavislost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1947/30 Odšťavňovač s technologií MicroMasticating

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1947/30 Odšťavňovač s technologií MicroMasticating

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  1. Interné testy vykonané na 1 000 g každej z týchto prísad: hrozno, jablko, černica, jahoda, paradajka, červený melón, pomaranč a granátové jablko.