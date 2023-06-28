Tento produkt už nie je dostupný
Extrakcia až do 90 %
Funkcia Quick clean, vyčistenie do 60 s
Tenký dizajn
2 možné nastavenia hustoty šťavy
Ovocie a zelenina sa skladajú z tisícok buniek plných šťavy, vitamínov a iných dôležitých živín. Inovatívna technológia MicroMasticating od spoločnosti Philips je navrhnutá tak, aby každú takúto bunku otvorila, vyžmýkala z vašich obľúbených prísad maximum a pomohla vám do pohára dostať až 90 %* ovocia, ktoré by ste inak zbytočne zahodili.
Vytvárajte lahodné, zdravé šťavy z jemného ovocia aj tvrdej zeleniny. Odšťavovať môžete všetky svoje obľúbené kombinácie, pričom tieto produkty dokážu spracovať aj prísady s vysokým obsahom škrobu, ktoré sa inak veľmi ťažko odšťavujú, ako napríklad banány či mango.</
Listová a zelená zelenina plná vlákniny je nepochybne skvelou prísadou do zdravých štiav a tento odšťavovač ju dokáže spracovať. Pšeničná tráva, špenát a mnoho iných surovín sa môže stať dôležitou zdravou súčasťou vašich každodenných štiav, ktoré vytvoríte pomocou technológie MicroMasticating. Použiť môžete dokonca aj niektoré druhy orechov ako mandle a môžete pripraviť mandľové mlieko.
Ocenenia
4.6
z 5
90
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
kupujuci
28/06/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Odšťavovač
Malý veľkosťou, veľký výkonom, skladný, jednoduchá údržba. Spokojnosť.
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekcia Avance HR1946/70 Odšťavovač s technológiou MicroMasticating
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekcia Avance HR1946/70 Odšťavovač s technológiou MicroMasticating
Aleš71
13/05/2022
Česká republika
Skvělý produkt
Skvělý výrobek, už mám zkušenosti s jiným produktem a chtěl jsem nyní šnekový typ. Jsem velmi spokojený, výtěžnost výborná, konzistence šťávy lepší a výrazně jednodušší a rychlé čištění
Výhody
výtěžnost výborná, konzistence šťávy skvělá, výrazně jednodušší a rychlé čištění
Nevýhody
trošku menší otvor na plnění
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Avance HR1946/70 Odšťavňovač s technologií MicroMasticating
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Avance HR1946/70 Odšťavňovač s technologií MicroMasticating
Icemanum
04/05/2021
Česká republika
Top vyrobek
Nejlepsi odstavnovac co lze koupit. Lehce lze rozebrat a umyt a rozebrane komponenty lze dat i do mycky, ale kdyz to umyjete hned po odstavneni tak neni treba mycky staci tekouci voda.
Výhody
Snadne myti. Rozebirani lehke.
Nevýhody
Kazdodenni zavislost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1947/30 Odšťavňovač s technologií MicroMasticating
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR1947/30 Odšťavňovač s technologií MicroMasticating
Interné testy vykonané na 1 000 g každej z týchto prísad: hrozno, jablko, černica, jahoda, paradajka, červený melón, pomaranč a granátové jablko.