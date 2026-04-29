VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Daily Collection Mixér

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Daily CollectionMixér

HR2105/00

Daily Collection Mixér

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Eco passport Philips Daily Collection Blender - English (US)

  • PDF súbor, 184.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Blender HR2105/00 - English (US)

  • ZIP súbor, 2.5 MB
  • 13 March 2026

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme