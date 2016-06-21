Tento produkt už nie je dostupný
Vo vysokokvalitnej sklenenej nádobe sa netvoria škrabance ani zápach.
Pomocou odolných mimoriadne ostrých čepelí dokonale rozdrvíte a rozmixujete.
Jednoduché a účinné čistenie oddelením čepelí od nádoby.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ewa197
21/06/2016
Polska
rewelacja
polecam nie zostają grudki, kruszy nawet lód, nie chlapie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2170/50 Blender
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2170/50 Blender
Kasia89pl
24/05/2016
Polska
Dobry blender. Polecam!
Często robię koktajle z mrożonych owoców, dlatego ważne dla mnie jest, żeby blender nie miał problemu z ich dokładnym i szybkim rozdrobnieniem. Gdy mam gości, koktajlu robię więcej, dlatego też duży dzban jest wygodny.Blender spełnia wszystkie moje wymagania.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2170/50 Blender
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2170/50 Blender
Lyusi
12/02/2019
България
Блендера е идеално решение за мен и моето семейство
От доста време го ползвам , работи безупречно , лесно се почиства, каната се мие в миялна без проблем. Препоръчвам на всички , които са решили да се сдобият с блендер,това е перфектно решение , като цена и качество!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2170/50 Блендер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2170/50 Блендер