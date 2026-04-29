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Stroj na výrobu zmrzliny
Tento produkt už nie je dostupný
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HR2305/80
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Stroj na výrobu zmrzliny v rodinnej veľkosti na prípravu až 1,2 l krémovej zmrzliny alebo 1 l hustej zmrzliny. V balení nájdete aj plnofarebnú brožúru s receptami.
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