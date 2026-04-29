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Stroj na výrobu zmrzliny

Tento produkt už nie je dostupný

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Stroj na výrobu zmrzliny

HR2305/80

Stroj na výrobu zmrzliny

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Stroj na výrobu zmrzliny v rodinnej veľkosti na prípravu až 1,2 l krémovej zmrzliny alebo 1 l hustej zmrzliny. V balení nájdete aj plnofarebnú brožúru s receptami.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

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