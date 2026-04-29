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Kuchynská váha

Tento produkt už nie je dostupný

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Kuchynská váha

HR2393/01

Kuchynská váha

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Kitchen scale

  • PDF súbor, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Kuchynská váha Philips napájaná z batérií s funkciou automatického vypínania a prepočtu merných jednotiek. Váži do hmotnosti 5 kg v stupnici po 1 g. Vrátane funkcie vynulovanie/hmotnosť obalu.

  • PDF súbor
  • 19 July 2026

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