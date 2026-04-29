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Kuchynská váha
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HR2393/01
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User Manual Philips Kitchen scale
Kuchynská váha Philips napájaná z batérií s funkciou automatického vypínania a prepočtu merných jednotiek. Váži do hmotnosti 5 kg v stupnici po 1 g. Vrátane funkcie vynulovanie/hmotnosť obalu.
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