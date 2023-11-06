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  • Rýchle a účinné mixovanie jediným stlačením tlačidla
  • Rýchle a účinné mixovanie jediným stlačením tlačidla
  • Rýchle a účinné mixovanie jediným stlačením tlačidla
  • Rýchle a účinné mixovanie jediným stlačením tlačidla
  • Rýchle a účinné mixovanie jediným stlačením tlačidla
  • Rýchle a účinné mixovanie jediným stlačením tlačidla
  • Rýchle a účinné mixovanie jediným stlačením tlačidla
  • Rýchle a účinné mixovanie jediným stlačením tlačidla
  • Rýchle a účinné mixovanie jediným stlačením tlačidla
  • Rýchle a účinné mixovanie jediným stlačením tlačidla

Daily Collectionponorný mixér ProMix

HR2534/00

3
| (5) Recenzie
Rýchle a účinné mixovanie jediným stlačením tlačidla
Vďaka výkonnému motoru a jedinečnému ergonomickému dizajnu poskytuje tento nový ponorný mixér na každodenné použitie rýchle a účinné mixovanie jediným stlačením tlačidla, pričom pomáha bez námahy pripraviť zdravé domáce jedlá
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Vychutnajte si jednoduché zdravé domáce jedlá každý deň

Rýchle a účinné mixovanie jediným stlačením tlačidla

  • Intuitívny

  • Jednoduchý

  • Výkonný

650 W výkonný motor

Silný motor s výkonom 650 W zabezpečuje rýchle rozmixovanie domácich jedál na každý deň

Ochrana proti vyšplechovaniu

Ochrana proti vyšplechovaniu

Špeciálny vlnitý tvar v spodnej časti ramena ponorného mixéra zabráni vyšplechnutiu a neporiadku pri mixovaní

Ergonomický dizajn

Ergonomický dizajn

Robustný a ergonomický dizajn ponúka používateľom pohodlné a jednoduché používanie

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

5

Recenzie

4
3

06/11/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výborný výrobek

S výrobkem jsem spokojená, předtím jsem měla podobný také od Philipsu a vydržel mi 15 let. Jen jedno bych vytkla, dole u nádoby chybí guma, která držela nádobu na místě. Teď jsem mi protáčí a musím ji držet.

Výhody

spolehlivost

Nevýhody

protáčí se nádoba

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix

04/06/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Funguje perfektně

Není s ničím problém , funguje dobře, jsem spokojená

Výhody

Kvalitní výrobek

Nevýhody

Nejsou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR2543/90 Tyčový mixér ProMix

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR2543/90 Tyčový mixér ProMix

13/08/2024

Česká republika

Česká republika

Plastové díly

Mixér jako takový je celkem super, často využívám ponorný mixér a nebo nádobu na sekání. Využíval jsem i metličky na šlehání, ty se bohužel (samozřejmě po záruce) zničily v plastové části - ta se rozlomila na několik desítek úlomků, které hledat v jídle byla opravdu zábava.

Výhody

Dobrý grip a kvalitní ponorný mixér

Nevýhody

Metličky

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix

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