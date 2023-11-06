HR2534/00
Intuitívny
Jednoduchý
Výkonný
Silný motor s výkonom 650 W zabezpečuje rýchle rozmixovanie domácich jedál na každý deň
Špeciálny vlnitý tvar v spodnej časti ramena ponorného mixéra zabráni vyšplechnutiu a neporiadku pri mixovaní
Robustný a ergonomický dizajn ponúka používateľom pohodlné a jednoduché používanie
3.0
z 5
5
Recenzie
PS100
06/11/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výborný výrobek
S výrobkem jsem spokojená, předtím jsem měla podobný také od Philipsu a vydržel mi 15 let. Jen jedno bych vytkla, dole u nádoby chybí guma, která držela nádobu na místě. Teď jsem mi protáčí a musím ji držet.
Výhody
spolehlivost
Nevýhody
protáčí se nádoba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix
Yvona
04/06/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Funguje perfektně
Není s ničím problém , funguje dobře, jsem spokojená
Výhody
Kvalitní výrobek
Nevýhody
Nejsou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR2543/90 Tyčový mixér ProMix
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR2543/90 Tyčový mixér ProMix
MiLe02
13/08/2024
Česká republika
Plastové díly
Mixér jako takový je celkem super, často využívám ponorný mixér a nebo nádobu na sekání. Využíval jsem i metličky na šlehání, ty se bohužel (samozřejmě po záruce) zničily v plastové části - ta se rozlomila na několik desítek úlomků, které hledat v jídle byla opravdu zábava.
Výhody
Dobrý grip a kvalitní ponorný mixér
Nevýhody
Metličky
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix