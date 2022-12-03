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  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
  • Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!

Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia Vivaponorný mixér ProMix

HR2657/90

5
| (278) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!
Nový ponorný mixér z kolekcie ProMix Viva s množstvom príslušenstva vám pomôže vytvoriť nekonečné množstvo zdravých dobrôt a jedál.
Zobraziť všetky výhody

Vychutnajte si zdravé jedlá doma alebo na cestách

Mixujte, sekajte, vytvorte špirály, ochutnávajte!

  • Výkon mixovania 800 W

  • Technológia SpeedTouch s pokynmi na nastavenie

  • Pohár vhodný na cesty, špiralizér

  • Jednoduché čistenie

Výkonný 800 W motor na dosahovanie skvelých výsledkov

Výkonný 800 W motor na dosahovanie skvelých výsledkov

Náš výkonný a trvácny 800 W motor prináša dokonalý výkon potrebný na prípravu vašich obľúbených zdravých jedál za pár minút.

Technológia ProMix pre rýchle a konzistentnejšie mixovanie

Technológia ProMix pre rýchle a konzistentnejšie mixovanie

Spoločnosť Philips sa spojila so Stuttgartskou univerzitou a spoločne vyvinuli technológiu ProMix na rýchlejšie a konzistentnejšie šľahanie. Táto jedinečná pokročilá technológia využíva trojuholníkový tvar na optimálny tok jedla a maximálny výkon pre trvalo najlepšie výsledky.

Technológia SpeedTouch pre bezproblémové ovládanie výkonu

Technológia SpeedTouch pre bezproblémové ovládanie výkonu

Chcete pri mixovaní vyšší výkon? Stačí stlačiť tlačidlo turbo. Intuitívne meniace sa rýchlosti tejto funkcie vám umožňujú jednoducho zvýšiť výkon bez zmeny nastavení. Začnite na pomalej rýchlosti a postupne stláčajte tlačidlo silnejšie, aby ste dosiahli rýchlosť potrebnú pre každý recept alebo prísadu.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-1679547

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

278

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2

03/12/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super pomocník

Tichý, ergonomické držení a ideální příslušenství, dobře se s nim pracuje, dobrý výkon, vše kvalitně rozmixuje

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

Doporučuji, protože má vynikající vlastnosti.

Šikovný pomocník v hezkém designu. Používám ho často a ráda.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix

12/08/2024

Srbija

Srbija

Za svaku preporuku!

Pre svega zaista snazan blender. Super mi je sto kad krenem sa radom, ne prska mi nista i imam turbo rezim rada ako mi je potrebno.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva kolekcija HR2621/90 ProMix ručni blender

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva kolekcija HR2621/90 ProMix ručni blender

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  • Tipy a triky