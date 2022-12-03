Tento produkt už nie je dostupný
Výkon mixovania 800 W
Technológia SpeedTouch s pokynmi na nastavenie
Pohár vhodný na cesty, špiralizér
Jednoduché čistenie
Náš výkonný a trvácny 800 W motor prináša dokonalý výkon potrebný na prípravu vašich obľúbených zdravých jedál za pár minút.
Spoločnosť Philips sa spojila so Stuttgartskou univerzitou a spoločne vyvinuli technológiu ProMix na rýchlejšie a konzistentnejšie šľahanie. Táto jedinečná pokročilá technológia využíva trojuholníkový tvar na optimálny tok jedla a maximálny výkon pre trvalo najlepšie výsledky.
Chcete pri mixovaní vyšší výkon? Stačí stlačiť tlačidlo turbo. Intuitívne meniace sa rýchlosti tejto funkcie vám umožňujú jednoducho zvýšiť výkon bez zmeny nastavení. Začnite na pomalej rýchlosti a postupne stláčajte tlačidlo silnejšie, aby ste dosiahli rýchlosť potrebnú pre každý recept alebo prísadu.
Ocenenia
5.0
z 5
278
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Alfonc
03/12/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super pomocník
Tichý, ergonomické držení a ideální příslušenství, dobře se s nim pracuje, dobrý výkon, vše kvalitně rozmixuje
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix
anoli
26/02/2019
Česká republika
Doporučuji, protože má vynikající vlastnosti.
Šikovný pomocník v hezkém designu. Používám ho často a ráda.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2657/90 Tyčový mixér ProMix
Sejn10
12/08/2024
Srbija
Za svaku preporuku!
Pre svega zaista snazan blender. Super mi je sto kad krenem sa radom, ne prska mi nista i imam turbo rezim rada ako mi je potrebno.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva kolekcija HR2621/90 ProMix ručni blender
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva kolekcija HR2621/90 ProMix ručni blender