HR2681/00
Mixér
Rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady pomocou nášho najvýkonnejšieho ručného mixéra. Za okamih si vychutnajte všetko od domáceho orechového mlieka až po smoothie z mrazeného ovocia.
Patentovaná technológia kombinuje náš najsilnejší motor s jedinečne tvarovanými nožmi a ochranou proti vyšplechovaniu pre optimálny pohyb potravín, jednoduché čistenie a žiadny neporiadok. Vždy rýchle a hladké výsledky.
Vďaka intuitívnemu ovládaču rýchlosti môžete počas miešania upravovať rýchlosť a lepšie ju ovládať. Začnite pomaly, aby ste zabránili vyšplechovaniu, a potom postupne stláčajte silnejšie, aby ste postupne zvyšovali výkon.
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