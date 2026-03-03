VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady
  • Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady
  • Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady
  • Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady
  • Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady
  • Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady
  • Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady
  • Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady
  • Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady
  • Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady
  • Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady
  • Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady

Séria 5000Ponorný mixér

HR2681/00

Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady
S o 50 % vyšším výkonom* na rozdrvenie akejkoľvek prísady je ručný mixér Philips Series 5000 ideálnou voľbou na získanie skvelých a rovnomerných výsledkov. Vychutnajte si všetko od krémových polievok až po lahodné omáčky a zároveň objavujte nové spôsoby prípravy jedla!
Zobraziť všetky výhody

Náš najvýkonnejší ručný mixér

Okamžite rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady

  • Mixér

1200 W čistého drviaceho výkonu

1200 W čistého drviaceho výkonu

Rozmixujte aj tie najtvrdšie prísady pomocou nášho najvýkonnejšieho ručného mixéra. Za okamih si vychutnajte všetko od domáceho orechového mlieka až po smoothie z mrazeného ovocia.

Rýchlejšie a plynulejšie miešanie vďaka technológii ProMix

Rýchlejšie a plynulejšie miešanie vďaka technológii ProMix

Patentovaná technológia kombinuje náš najsilnejší motor s jedinečne tvarovanými nožmi a ochranou proti vyšplechovaniu pre optimálny pohyb potravín, jednoduché čistenie a žiadny neporiadok. Vždy rýchle a hladké výsledky.

Technológia SpeedTouch pre ovládanie bez námahy

Technológia SpeedTouch pre ovládanie bez námahy

Vďaka intuitívnemu ovládaču rýchlosti môžete počas miešania upravovať rýchlosť a lepšie ju ovládať. Začnite pomaly, aby ste zabránili vyšplechovaniu, a potom postupne stláčajte silnejšie, aby ste postupne zvyšovali výkon.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti