Tento produkt už nie je dostupný
Výkonné mletie, mimoriadne kompaktný dizajn
Tento kompaktný mlynček na mäso Philips je navrhnutý tak, aby vám ušetril veľa miesta počas používania aj skladovania. Súčasné vám vďaka odolnému motoru a kovovému spájaciemu prvku umožňuje pomlieť veľké množstvo mäsa.
450 W nominálny
1600 W, blokový výkon
1,7 kg/min.
Menovitý výkon 450 W a blokový výkon 1600 W na rýchle a jednoduché mletie.
Kapacita mletia až 1,7 kg za 1 minútu.
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4.3
z 5
19
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Šeimininkė
08/01/2021
Lietuva
Puikas prietaisas
Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Foxa33
29/09/2020
Latvija
Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!
Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Дуди
29/09/2020
България
Overený kupujúci
Харесвам си я!
Мели месо много бързо. Приставката за домати работи отлично- качествено и бързо. Много ми допаднаха металните връзки в машината, показани и в презентацията при закупуването.
Výhody
бързина и качество, мощност
Nevýhody
не установявам
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR2712/30 Месомелачка
Date of Use 2018-09-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR2712/30 Месомелачка
Date of Use 2018-09-29