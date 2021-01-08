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  • Výkonné mletie, mimoriadne kompaktný dizajn
  • Výkonné mletie, mimoriadne kompaktný dizajn
  • Výkonné mletie, mimoriadne kompaktný dizajn
  • Výkonné mletie, mimoriadne kompaktný dizajn

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionMlynček na mäso

HR2712/30

4.3

| (19) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt

Výkonné mletie, mimoriadne kompaktný dizajn

Tento kompaktný mlynček na mäso Philips je navrhnutý tak, aby vám ušetril veľa miesta počas používania aj skladovania. Súčasné vám vďaka odolnému motoru a kovovému spájaciemu prvku umožňuje pomlieť veľké množstvo mäsa.

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Silný motor na pomletie až 1,7 kg surovín za minútu

Výkonné mletie, mimoriadne kompaktný dizajn

  • 450 W nominálny

  • 1600 W, blokový výkon

  • 1,7 kg/min.

Silný motor s menovitým výkonom 450 W a blokovým výkonom 1600 W

Silný motor s menovitým výkonom 450 W a blokovým výkonom 1600 W

Menovitý výkon 450 W a blokový výkon 1600 W na rýchle a jednoduché mletie.

Kapacita mletia až 1,7 kg za 1 minútu

Kapacita mletia až 1,7 kg za 1 minútu

Kapacita mletia až 1,7 kg za 1 minútu.

2 umývateľné disky na mletie z nehrdzavejúcej ocele (5 a 8 mm)

2 umývateľné disky na mletie z nehrdzavejúcej ocele (5 a 8 mm)

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Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

19

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

2

08/01/2021

Lietuva

Lietuva

Puikas prietaisas

Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

29/09/2020

Latvija

Latvija

Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!

Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

29/09/2020

България

България

Overený kupujúci

Харесвам си я!

Мели месо много бързо. Приставката за домати работи отлично- качествено и бързо. Много ми допаднаха металните връзки в машината, показани и в презентацията при закупуването.

Výhody

бързина и качество, мощност

Nevýhody

не установявам

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR2712/30 Месомелачка

Date of Use 2018-09-29

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR2712/30 Месомелачка

Date of Use 2018-09-29

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky