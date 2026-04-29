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Mlynček na mäso

Tento produkt už nie je dostupný

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Mlynček na mäso

HR2725

Mlynček na mäso

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Meat mincer HR2725

  • PDF súbor, 4.5 MB
  • 13 March 2026

Ľahko pomelie 1,5 kg mäsa za minútu, vyrobí klobásy v 2 veľkostiach a pripraví čerstvé cestoviny a koláčiky v rôznych tvaroch.

  • PDF súbor
  • 5 July 2026

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