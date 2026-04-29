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Mlynček na mäso
Tento produkt už nie je dostupný
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HR2725
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User Manual Philips Meat mincer HR2725
Ľahko pomelie 1,5 kg mäsa za minútu, vyrobí klobásy v 2 veľkostiach a pripraví čerstvé cestoviny a koláčiky v rôznych tvaroch.
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