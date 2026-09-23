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  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionMlynček na mäso

HR2726/90

Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd

Tento výkonný mlynček na mäso Philips spája robustný motor, kovový slimákový podávač, výkonný nôž a hygienické mlecie disky z nehrdzavejúcej ocele. Po použití je čistenie jednoduché vďaka inovačnému nástroju na čistenie.

Zobraziť všetky výhody

Špičková konštrukcia motora na pomletie až 2,7 kg surovín za minútu

Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd

  • 450 W menovitý, 1700 W blokovaný

  • 2,7 kg/min

  • Čierna

  • 2 disky na mletie, 2 ks príslušenstva

Kapacita mletia až 2,7 kg za 1 minútu.

Kapacita mletia až 2,7 kg za 1 minútu.

Nástavce na klobásky 12 mm (tenký) a 22 mm (hrubý)

Nástavce na klobásky 12 mm (tenký) a 22 mm (hrubý)

Nástavce na klobásky 2 rôznych veľkostí vám umožňujú vytvoriť rôzne výrobky. Pre tenšie klobásy použite nástavec s priemerom 12 mm, pre hrubšie nástavec s priemerom 22 mm.

Vrátane nástavca na tvarovanie Kebbe

Vrátane nástavca na tvarovanie Kebbe

Technické špecifikácie

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  • Tipy a triky