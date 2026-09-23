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HR2726/90
Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
Tento výkonný mlynček na mäso Philips spája robustný motor, kovový slimákový podávač, výkonný nôž a hygienické mlecie disky z nehrdzavejúcej ocele. Po použití je čistenie jednoduché vďaka inovačnému nástroju na čistenie.
450 W menovitý, 1700 W blokovaný
2,7 kg/min
Čierna
2 disky na mletie, 2 ks príslušenstva
Nástavce na klobásky 2 rôznych veľkostí vám umožňujú vytvoriť rôzne výrobky. Pre tenšie klobásy použite nástavec s priemerom 12 mm, pre hrubšie nástavec s priemerom 22 mm.
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