Tento produkt už nie je dostupný
600 W menovitý, 2000 W blokovaný
2,9 kg/min
Biela a strieborná
2 disky na mletie, 4 ks príslušenstva
Nástavce na klobásky 2 rôznych veľkostí vám umožňujú vytvoriť rôzne výrobky. Pre tenšie klobásy použite nástavec s priemerom 12 mm, pre hrubšie nástavec s priemerom 22 mm.
4.7
z 5
68
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Romario)))
15/06/2026
Україна
Доброго дня. Скажіть будь ласка чи можна докупити середнє сито (5мм) для цієї м’ясорубки?
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2026-02-04
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2026-02-04
Natashok@
13/11/2021
Україна
Найкращий подарунок жінці
Отримала від чоловіка цей чудо- виріб. Зроблений з якісного матеріалу, не громістка,не шумна, за лічені хвилини готовий фарш) я взахваті
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка
Laud
09/11/2021
Україна
Рекомендую !
Дуже задоволена!Користуюсь вже багато років!!!!Робата на відмінно!!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка