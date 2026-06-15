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  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionMlynček na mäso

HR2727/50

4.7
| (68) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
Tento výkonný mlynček na mäso Philips spája robustný motor, kovový slimákový podávač, výkonný nôž a hygienické mlecie disky z nehrdzavejúcej ocele. Po použití je čistenie jednoduché vďaka inovačnému nástroju na čistenie.
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Špičková konštrukcia motora na pomletie až 2,9 kg surovín za minútu

Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd

  • 600 W menovitý, 2000 W blokovaný

  • 2,9 kg/min

  • Biela a strieborná

  • 2 disky na mletie, 4 ks príslušenstva

Kapacita mletia 2,9 kg za 1 minútu

Kapacita mletia 2,9 kg za 1 minútu

Nástavce na klobásky 12 mm (tenký) a 22 mm (hrubý)

Nástavce na klobásky 12 mm (tenký) a 22 mm (hrubý)

Nástavce na klobásky 2 rôznych veľkostí vám umožňujú vytvoriť rôzne výrobky. Pre tenšie klobásy použite nástavec s priemerom 12 mm, pre hrubšie nástavec s priemerom 22 mm.

Vrátane nástavca na tvarovanie Kebbe

Vrátane nástavca na tvarovanie Kebbe

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

68

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

15/06/2026

Україна

Україна

Доброго дня. Скажіть будь ласка чи можна докупити середнє сито (5мм) для цієї м’ясорубки?

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2026-02-04

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2026-02-04

13/11/2021

Україна

Україна

Найкращий подарунок жінці

Отримала від чоловіка цей чудо- виріб. Зроблений з якісного матеріалу, не громістка,не шумна, за лічені хвилини готовий фарш) я взахваті

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка

09/11/2021

Україна

Україна

Рекомендую !

Дуже задоволена!Користуюсь вже багато років!!!!Робата на відмінно!!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

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