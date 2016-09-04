Tento produkt už nie je dostupný
Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
Tento výkonný mlynček na mäso Philips spája robustný motor, kovový slimákový podávač, výkonný nôž a hygienické mlecie disky z nehrdzavejúcej ocele. Po použití je čistenie jednoduché vďaka inovačnému nástroju na čistenie.
600 W menovitý, 2000 W blokovaný
2,9 kg/min
Biela
2 disky na mletie, 5 ks príslušenstva
Strúhanie (hrubé), strúhanie (jemné), pribalené aj valce na krájanie a vyrezávanie tvarov.
Nástavce na klobásky 2 rôznych veľkostí vám umožňujú vytvoriť rôzne výrobky. Pre tenšie klobásy použite nástavec s priemerom 12 mm, pre hrubšie nástavec s priemerom 22 mm.
4.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
mary88
04/09/2016
Polska
Overený kupujúci
Funkcja maszynki - super, funkcja szatkownicy - pozostawia wiele do życzenia
Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Wiesiek01
14/10/2015
Polska
Overený kupujúci
Zwiększyć ilość wyposażenia
Brak jeszcze drobniejszej siatki np. do maku i troszkę głośny silnik.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa