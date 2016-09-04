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  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd
  • Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionMlynček na mäso

HR2728/40

4

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd

Tento výkonný mlynček na mäso Philips spája robustný motor, kovový slimákový podávač, výkonný nôž a hygienické mlecie disky z nehrdzavejúcej ocele. Po použití je čistenie jednoduché vďaka inovačnému nástroju na čistenie.

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Špičková konštrukcia motora na pomletie až 2,9 kg surovín za minútu

Vysoko výkonné mletie, čistenie za niekoľko sekúnd

  • 600 W menovitý, 2000 W blokovaný

  • 2,9 kg/min

  • Biela

  • 2 disky na mletie, 5 ks príslušenstva

Kapacita mletia 2,9 kg za 1 minútu

Kapacita mletia 2,9 kg za 1 minútu

Prídavná násypka so 4 bubnami na zeleninu

Prídavná násypka so 4 bubnami na zeleninu

Strúhanie (hrubé), strúhanie (jemné), pribalené aj valce na krájanie a vyrezávanie tvarov.

Nástavce na klobásky 12 mm (tenký) a 22 mm (hrubý)

Nástavce na klobásky 12 mm (tenký) a 22 mm (hrubý)

Nástavce na klobásky 2 rôznych veľkostí vám umožňujú vytvoriť rôzne výrobky. Pre tenšie klobásy použite nástavec s priemerom 12 mm, pre hrubšie nástavec s priemerom 22 mm.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

04/09/2016

Polska

Polska

Overený kupujúci

Funkcja maszynki - super, funkcja szatkownicy - pozostawia wiele do życzenia

Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

14/10/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Zwiększyć ilość wyposażenia

Brak jeszcze drobniejszej siatki np. do maku i troszkę głośny silnik.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

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