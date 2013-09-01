Tento produkt už nie je dostupný
Čerstvo pripravená šťava bez námahy
Pomocou tohto lisu na citrusové plody Philips môžete jednoducho pripraviť chutnú domácu citrusovú šťavu. Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu sa lis na citrusy dá jednoducho odložiť a všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu, čo vám ušetrí čas pri umývaní.
0,4 l
25 W
Automatické otočenie
Odkladanie kábla
Vďaka mimoriadne kompaktnému dizajnu môžete zariadenie ľahko odložiť aj v malých priestoroch alebo skrinkách.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Adam1304
01/09/2013
Polska
polecam
stożek, który obraca się w owocu mógłby mieć ostrzejsze kanty i czubek oraz sam wirnik mógłby kręcic się trochę szybciej
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów