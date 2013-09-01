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  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionLis na citrusy

HR2737/70

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Čerstvo pripravená šťava bez námahy

Pomocou tohto lisu na citrusové plody Philips môžete jednoducho pripraviť chutnú domácu citrusovú šťavu. Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu sa lis na citrusy dá jednoducho odložiť a všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu, čo vám ušetrí čas pri umývaní.

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Kompaktný lis na citrusy vhodný do umývačky

Čerstvo pripravená šťava bez námahy

  • 0,4 l

  • 25 W

  • Automatické otočenie

  • Odkladanie kábla

Odkladanie kábla

Odkladanie kábla

Malý a kompaktný dizajn

Vďaka mimoriadne kompaktnému dizajnu môžete zariadenie ľahko odložiť aj v malých priestoroch alebo skrinkách.

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Všetky časti sú umývateľné v umývačke

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

01/09/2013

Polska

Polska

polecam

stożek, który obraca się w owocu mógłby mieć ostrzejsze kanty i czubek oraz sam wirnik mógłby kręcic się trochę szybciej

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów

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