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  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy
  • Čerstvo pripravená šťava bez námahy

Daily CollectionLis na citrusy

HR2738/00

5
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Čerstvo pripravená šťava bez námahy
Pomocou tohto lisu na citrusové plody môžete jednoducho pripraviť chutnú domácu citrusovú šťavu. Vďaka svojmu kompaktnému dizajnu sa dá jednoducho odložiť a všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu, čo vám ušetrí čas pri umývaní.
Zobraziť všetky výhody

Umývateľný v umývačke riadu, kompaktný dizajn

Čerstvo pripravená šťava bez námahy

  • 0,5 l

  • 25 W

  • Automatické otočenie

  • Odkladací priestor pre kábel

Dodáva sa s 500 ml nádobou na šťavu

Dodáva sa s 500 ml nádobou na šťavu

500 ml nádoba na šťavu poskytuje dostatočnú kapacitu na odšťavovanie

Nový tvar výpustu zabraňuje kvapkaniu

Nový tvar výpustu zabraňuje kvapkaniu

Nový tvar výpustu zabraňuje kvapkaniu

Priestor na uloženie napájacieho kábla

Priestor na uloženie napájacieho kábla

Ušetrite úložný priestor vďaka praktickému systému odkladania šnúry pod telo prístroja.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Užitečný pomocník

Lis je skvělý, snadno se obsluhuje, šetří ruce, bez námahy vám dá tolik, kolik potřebujete, snadno se čistí, vřele doporučuje celá naše rodina.

Výhody

kvalitní materiál, jednoduchá manipulace, snadná údržba

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy

26/05/2020

Česká republika

Česká republika

Jednoduchost

Hrozně jednoduchý odšťavňovač pro přípravu, sestavení, údržbu...

Výhody

Lehce sestavitelný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu

Lis na citrusy,jednoduchá obsluha,skladný, dobře se udržuje,ovoce se dobře lisuje,kvalitní použitý materiál.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy

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