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Všetky rady

  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd

Kolekcia VivaLis na citrusy

HR2744/40

4.8
| (32) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
Veselý, pestrofarebný lis na citrusy Philips HR2744/40 s nastaviteľným oddeľovačom dužiny umožňuje nastaviť množstvo dužiny v džúse podľa vlastnej chuti.
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Lis na citrusy pripraví číru alebo dužinatú šťavu

Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd

  • 0,6 l

  • 25 W

  • Oddeľovač dužiny

  • Automatické otočenie

Oddeľovač dužiny

Oddeľovač dužiny

Pre jemný alebo dužinatý džús.

600 ml nádoba na šťavu

600 ml nádoba na šťavu

V tejto nádobe vydrží šťava dlhšie čerstvá.

Malý a kompaktný dizajn

Vďaka mimoriadne kompaktnému dizajnu môžete zariadenie ľahko odložiť aj v malých priestoroch alebo skrinkách.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

32

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

2

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Užitečný pomocník

Lis je skvělý, snadno se obsluhuje, šetří ruce, bez námahy vám dá tolik, kolik potřebujete, snadno se čistí, vřele doporučuje celá naše rodina.

Výhody

kvalitní materiál, jednoduchá manipulace, snadná údržba

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy

26/05/2020

Česká republika

Česká republika

Jednoduchost

Hrozně jednoduchý odšťavňovač pro přípravu, sestavení, údržbu...

Výhody

Lehce sestavitelný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu

Lis na citrusy,jednoduchá obsluha,skladný, dobře se udržuje,ovoce se dobře lisuje,kvalitní použitý materiál.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy

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  • Tipy a triky