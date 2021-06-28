0,6 l
25 W
Oddeľovač dužiny
Automatické otočenie
Pre jemný alebo dužinatý džús.
V tejto nádobe vydrží šťava dlhšie čerstvá.
Vďaka mimoriadne kompaktnému dizajnu môžete zariadenie ľahko odložiť aj v malých priestoroch alebo skrinkách.
4.8
z 5
32
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Evulka
28/06/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Užitečný pomocník
Lis je skvělý, snadno se obsluhuje, šetří ruce, bez námahy vám dá tolik, kolik potřebujete, snadno se čistí, vřele doporučuje celá naše rodina.
Výhody
kvalitní materiál, jednoduchá manipulace, snadná údržba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy
Simča3
26/05/2020
Česká republika
Jednoduchost
Hrozně jednoduchý odšťavňovač pro přípravu, sestavení, údržbu...
Výhody
Lehce sestavitelný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy
rad19
01/10/2019
Česká republika
Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu
Lis na citrusy,jednoduchá obsluha,skladný, dobře se udržuje,ovoce se dobře lisuje,kvalitní použitý materiál.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR2738/00 Lis na citrusy