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Lis na citrusy

Tento produkt už nie je dostupný

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Lis na citrusy

HR2744

Lis na citrusy

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF súbor, 635.2 kB
  • 11 March 2024

User Manual Philips Viva Collection Citrus press

  • PDF súbor, 1.3 MB
  • 11 March 2024

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