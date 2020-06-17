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  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd

Tento produkt už nie je dostupný

Lis na citrusy

HR2744/80

4.3

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd

Lesklý a farebný lis na citrusy s nastaviteľným oddeľovačom dužiny, ktorým nastavíte množstvo dužiny v džúse podľa vlastnej chuti.

Zobraziť všetky výhody

Vyberte si jemný alebo dužinatý džús

Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd

  • 0,6 l

  • 25 W

  • Oddeľovač dužiny

  • Automatické otočenie

Oddeľovač dužiny

Oddeľovač dužiny

Pre jemný alebo dužinatý džús.

Malý a kompaktný dizajn

Vďaka mimoriadne kompaktnému dizajnu môžete zariadenie ľahko odložiť aj v malých priestoroch alebo skrinkách.

Odkladací priestor pre kábel

Odkladací priestor pre kábel

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

17/06/2020

Česká republika

Česká republika

Snadné čištění

Lis je výhodný pro své jednoduché čištění - na štávu z pomerančů je dostačující

Výhody

Je skladný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-06-17

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-06-17

14/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek splnil moje očekávání

Lis na citrusy mě vyhovuje - snadná manipulace - rychlé čištění

Výhody

jednoduché čištění

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-07-14

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-07-14

07/03/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dobrý pomocník

Jednoduché použití a snadné čištění. Já používám denně na 2 dcl štávy 2 ks pomeranče - za minutu hotovo.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR2744/80 Lis na citrusy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR2744/80 Lis na citrusy

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