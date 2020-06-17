Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si čerstvý džús v priebehu niekoľkých sekúnd
Lesklý a farebný lis na citrusy s nastaviteľným oddeľovačom dužiny, ktorým nastavíte množstvo dužiny v džúse podľa vlastnej chuti.
0,6 l
25 W
Oddeľovač dužiny
Automatické otočenie
Pre jemný alebo dužinatý džús.
Vďaka mimoriadne kompaktnému dizajnu môžete zariadenie ľahko odložiť aj v malých priestoroch alebo skrinkách.
4.3
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
siky 1
17/06/2020
Česká republika
Snadné čištění
Lis je výhodný pro své jednoduché čištění - na štávu z pomerančů je dostačující
Výhody
Je skladný
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-06-17
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-06-17
siky 1
14/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek splnil moje očekávání
Lis na citrusy mě vyhovuje - snadná manipulace - rychlé čištění
Výhody
jednoduché čištění
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-07-14
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-07-14
siky
07/03/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Dobrý pomocník
Jednoduché použití a snadné čištění. Já používám denně na 2 dcl štávy 2 ks pomeranče - za minutu hotovo.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR2744/80 Lis na citrusy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR2744/80 Lis na citrusy