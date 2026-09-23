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  • Čerstvý džús bez hlučnej prípravy
  • Čerstvý džús bez hlučnej prípravy
  • Čerstvý džús bez hlučnej prípravy
  • Čerstvý džús bez hlučnej prípravy
  • Čerstvý džús bez hlučnej prípravy
  • Čerstvý džús bez hlučnej prípravy
  • Čerstvý džús bez hlučnej prípravy
  • Čerstvý džús bez hlučnej prípravy

Tento produkt už nie je dostupný

Lis na citrusy

HR2752/50

Čerstvý džús bez hlučnej prípravy

Tento lis na citrusy je taký tichý, že určite nevyruší Váš pokojný začiatok dňa. A jeho výkonný 85 W motor umožňuje odšťavovanie bez námahy.

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Najtichší lis na citrusy

Čerstvý džús bez hlučnej prípravy

  • Systém Direct flow

  • kovové sitko

  • Funkcia Drip stop

  • Protiprachový kryt

Výkonný 85 W motor

Výkonný 85 W motor

Zastaví odkvapkávanie

Zastaví odkvapkávanie

Keď je ochrana pred odkvapkávaním zdvihnutá, zabráni odkvapkávaniu z lisu na citrusy na kuchynskú linku. Ochrana pred odkvapkávaním sa veľmi ľahko čistí, keďže je odnímateľná a je vyrobená z materiálov vhodných do umývačky riadu.

Výnimočne tichý motor

Technické špecifikácie

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