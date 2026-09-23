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HR2752/50
Čerstvý džús bez hlučnej prípravy
Tento lis na citrusy je taký tichý, že určite nevyruší Váš pokojný začiatok dňa. A jeho výkonný 85 W motor umožňuje odšťavovanie bez námahy.
Systém Direct flow
kovové sitko
Funkcia Drip stop
Protiprachový kryt
Keď je ochrana pred odkvapkávaním zdvihnutá, zabráni odkvapkávaniu z lisu na citrusy na kuchynskú linku. Ochrana pred odkvapkávaním sa veľmi ľahko čistí, keďže je odnímateľná a je vyrobená z materiálov vhodných do umývačky riadu.
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