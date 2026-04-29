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Odšťavovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Odšťavovač

HR2826

Odšťavovač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Pomocou tohto odšťavovača môžete ľahko urobiť čerstvé a chutné šťavy. A vďaka svojim kompaktným rozmerom je aj jeho skladovanie hračkou.

  • PDF súbor
  • 31 March 2024

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