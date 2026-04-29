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Daily Collection Prenosná fľaša

Tento produkt už nie je dostupný

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Daily CollectionPrenosná fľaša

HR2991/00

Daily Collection Prenosná fľaša

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Daily Collection 'On the Go' Bottle - English (US)

  • PDF súbor, 1.5 MB
  • 13 March 2026

Bonusová prenosná fľaša vám umožní pripraviť kokteily pre celú rodinu

  • PDF súbor
  • 18 September 2026

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