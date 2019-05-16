700 W
19 funkcií
Disk 2 v 1
Odkladanie priamo do misy
Náš výkonný motor umožňuje ľahko spracovať rôzne prísady od chlebového cesta až po tvrdú zeleninu, syr a čokoládu. Okrem toho zaistí ľahké narezanie na plátky a strúhanie.
Vďaka viac než 19 funkciám vás pri práci nič neobmedzuje. Môžete pripraviť jedlo, chlieb, omáčky a iné pokrmy. Používajte vysokokvalitné a multifunkčné príslušenstvo na sekanie, vyrobte pyré a pomeľte prísady pomocou disku 2 v 1. Robte čokoľvek, na čo máte práve náladu, šľahajte, miešajte, mieste a vykonávajte ďalšie činnosti.
Rýchla príprava vďaka veľkej podávacej trubici, aby stačilo prísady minimálne vopred nakrájať.
4.9
z 5
17
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jarka15
16/05/2019
Česká republika
Skvelý pomocník v kuchyni za rozumné peniaze
S kuchynským robotom som spokojná. Krája seká tak ako má a v kuchyni nezabera veľa miesta. Všetko mám za chvílku hotové. Zatiaľ som ešte nestihla vyskúšať šetky nádstavce, ale zatiaľ som spokojná.Špinavé nádstavce potom jednoducho umyjem v umývačke riadu. Celkovo som s ním spokojná, len v popise je uvedené že nádoba má 2.1 l, ale v skutočnosti je to iba 1.5 l. Pre mňa na bežné poúživanie to bohate stačí, len možno pre niekoho kto by ho kupoval kvôli veľkosti, tak by to mohol byt problém.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot
Еsma
05/11/2022
Україна
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн
Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Инана
22/10/2022
България
Отличен помощник
Всяка домакиня има нужда от помощници при готвенето. Този кухненски робот ме кара да започна да харесвам престоя си в кухнята - реже, стърже, пасира, смила..., при това бързо и леко. Почиства се изключително лесно, компактен е и заема малко място в шкафа.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот