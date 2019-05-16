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  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
  • Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň

Daily CollectionKompaktný kuchynský robot

HR7320/00

4.9
| (17) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň
Ak máte radi zdravé domáce jedlá, no ste veľmi zaneprázdnení, náš kompaktný kuchynský robot na bežné používanie Philips Daily Compact Food Processor vás naozaj nadchne. Túto kompaktnú kolekciu zariadení sme navrhli práve s dôrazom na náš hektický život. Rýchlo a bez ťažkostí môžete pripraviť výborné jedlá.
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so základným príslušenstvom a kompaktným dizajnom

Vychutnajte si jednoducho pripravené domáce jedlá každý deň

  • 700 W

  • 19 funkcií

  • Disk 2 v 1

  • Odkladanie priamo do misy

Výkonný 700 W motor na bezproblémové spracovanie

Výkonný 700 W motor na bezproblémové spracovanie

Náš výkonný motor umožňuje ľahko spracovať rôzne prísady od chlebového cesta až po tvrdú zeleninu, syr a čokoládu. Okrem toho zaistí ľahké narezanie na plátky a strúhanie.

Praktické všestranné zariadenie: miesi, šľahá, seká, krája

Vďaka viac než 19 funkciám vás pri práci nič neobmedzuje. Môžete pripraviť jedlo, chlieb, omáčky a iné pokrmy. Používajte vysokokvalitné a multifunkčné príslušenstvo na sekanie, vyrobte pyré a pomeľte prísady pomocou disku 2 v 1. Robte čokoľvek, na čo máte práve náladu, šľahajte, miešajte, mieste a vykonávajte ďalšie činnosti.

Rýchla príprava vďaka veľkej podávacej trubici, aby stačilo prísady minimálne vopred nakrájať

Rýchla príprava vďaka veľkej podávacej trubici, aby stačilo prísady minimálne vopred nakrájať

Rýchla príprava vďaka veľkej podávacej trubici, aby stačilo prísady minimálne vopred nakrájať.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

17

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
2
1

16/05/2019

Česká republika

Česká republika

Skvelý pomocník v kuchyni za rozumné peniaze

S kuchynským robotom som spokojná. Krája seká tak ako má a v kuchyni nezabera veľa miesta. Všetko mám za chvílku hotové. Zatiaľ som ešte nestihla vyskúšať šetky nádstavce, ale zatiaľ som spokojná.Špinavé nádstavce potom jednoducho umyjem v umývačke riadu. Celkovo som s ním spokojná, len v popise je uvedené že nádoba má 2.1 l, ale v skutočnosti je to iba 1.5 l. Pre mňa na bežné poúživanie to bohate stačí, len možno pre niekoho kto by ho kupoval kvôli veľkosti, tak by to mohol byt problém.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot

05/11/2022

Україна

Україна

Overený kupujúci

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

22/10/2022

България

България

Отличен помощник

Всяка домакиня има нужда от помощници при готвенето. Този кухненски робот ме кара да започна да харесвам престоя си в кухнята - реже, стърже, пасира, смила..., при това бързо и леко. Почиства се изключително лесно, компактен е и заема малко място в шкафа.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky