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  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti

Kolekcia VivaKompaktný kuchynský robot

HR7510/00

4.6
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
Ak máte radi domáce jedlo, zamilujete si náš kompaktný kuchynský robot Philips Viva. Túto kolekciu sme špeciálne navrhli pre hektický život. Dokážete s ňou rýchlo pripraviť skvelé jedlá, dokonca aj keď obsahujú tie najtvrdšie ingrediencie.
Zobraziť všetky výhody

Skvelé výsledky dokonca aj pri tých najtvrdších surovinách

Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti

  • 800 W

  • 29 funkcií

  • Disk 2 v 1

  • Lis na citrusy

Výkonný 800 W motor na bezproblémové spracovanie

Náš výkonný motor umožňuje ľahko spracovať veľké množstvo rôznych prísad, ako je chlebové cesto, tvrdá zelenina, syr alebo čokoláda. Okrem toho zaistí jednoduché narezanie na plátky a strúhanie.

Technológia PowerChop pre vynikajúce sekanie

Technológia PowerChop pre vynikajúce sekanie

Technológia PowerChop je kombináciou tvaru čepelí, rezného uhla a vnútornej nádoby, ktorá poskytuje vynikajúce výsledky pri sekaní mäkkých aj tvrdých surovín.Je vynikajúca aj na výrobu pyré a miešanie cesta na koláče!

Praktické všestranné zariadenie: miesi, šľahá, seká, krája a odšťavuje

S viac ako 29 funkciami budete môcť pripraviť čokoľvek: jedlá, chlieb, omáčky, šťavy a ďalšie. Použite vysokokvalitné a multifunkčné príslušenstvo na sekanie, prípravu pyré a mletie surovín (čepeľ v tvare S) alebo krájajte na plátky a strúhajte (disk 2 v 1). Skrátka čokoľvek vás napadne!

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-1679621

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

27/01/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost, skvělé funkce

S výrobky Philips mám velmi dobré zkušenosti, vlastníme několik výrobků značky Philips

Výhody

skvělé funkce, nezabere mnoho místa

Nevýhody

nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Max využíti výrobku

Jednoduché ovládání, rychlé čištění, max využíti, výrobek splnil očekávání

Výhody

Snadné, rychlé ovládání

Nevýhody

Nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

01/05/2021

Česká republika

Česká republika

Kompaktní pomocník

zakoupený výrobek splňuje očekávání, ocenil bych jen o něco větší objem mixéru.

Výhody

Kompaktní

Nevýhody

Menší objem mixéru

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky