800 W
29 funkcií
Disk 2 v 1
Lis na citrusy
Náš výkonný motor umožňuje ľahko spracovať veľké množstvo rôznych prísad, ako je chlebové cesto, tvrdá zelenina, syr alebo čokoláda. Okrem toho zaistí jednoduché narezanie na plátky a strúhanie.
Technológia PowerChop je kombináciou tvaru čepelí, rezného uhla a vnútornej nádoby, ktorá poskytuje vynikajúce výsledky pri sekaní mäkkých aj tvrdých surovín.Je vynikajúca aj na výrobu pyré a miešanie cesta na koláče!
S viac ako 29 funkciami budete môcť pripraviť čokoľvek: jedlá, chlieb, omáčky, šťavy a ďalšie. Použite vysokokvalitné a multifunkčné príslušenstvo na sekanie, prípravu pyré a mletie surovín (čepeľ v tvare S) alebo krájajte na plátky a strúhajte (disk 2 v 1). Skrátka čokoľvek vás napadne!
Ocenenia
4.6
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Zdeša
27/01/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojenost, skvělé funkce
S výrobky Philips mám velmi dobré zkušenosti, vlastníme několik výrobků značky Philips
Výhody
skvělé funkce, nezabere mnoho místa
Nevýhody
nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot
Šikulka
05/05/2021
Česká republika
Max využíti výrobku
Jednoduché ovládání, rychlé čištění, max využíti, výrobek splnil očekávání
Výhody
Snadné, rychlé ovládání
Nevýhody
Nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot
Mazoš
01/05/2021
Česká republika
Kompaktní pomocník
zakoupený výrobek splňuje očekávání, ocenil bych jen o něco větší objem mixéru.
Výhody
Kompaktní
Nevýhody
Menší objem mixéru
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot