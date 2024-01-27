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  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
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  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
  • Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti

Kolekcia VivaKompaktný kuchynský robot

HR7510/10

4.6
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti
Ak máte radi domáce jedlo, zamilujete si náš kompaktný kuchynský robot Philips Viva. Túto kolekciu sme špeciálne navrhli pre hektický život. Dokážete s ňou rýchlo pripraviť skvelé jedlá, dokonca aj keď obsahujú tie najtvrdšie ingrediencie.
Zobraziť všetky výhody

Skvelé výsledky dokonca aj pri tých najtvrdších surovinách

Zdravé domáce jedlo, neobmedzené možnosti

  • 800 W

  • 29 funkcií

  • Disk 2 v 1

  • Lis na citrusy

Výkonný 800 W motor na bezproblémové spracovanie

Náš výkonný motor umožňuje ľahko spracovať veľké množstvo rôznych prísad, ako je chlebové cesto, tvrdá zelenina, syr alebo čokoláda. Okrem toho zaistí jednoduché narezanie na plátky a strúhanie.

Technológia PowerChop pre vynikajúce sekanie

Technológia PowerChop pre vynikajúce sekanie

Technológia PowerChop je kombináciou tvaru čepelí, rezného uhla a vnútornej nádoby, ktorá poskytuje vynikajúce výsledky pri sekaní mäkkých aj tvrdých surovín.Je vynikajúca aj na výrobu pyré a miešanie cesta na koláče!

Praktické všestranné zariadenie: miesi, šľahá, seká, krája a odšťavuje

S viac ako 29 funkciami budete môcť pripraviť čokoľvek: jedlá, chlieb, omáčky, šťavy a ďalšie. Použite vysokokvalitné a multifunkčné príslušenstvo na sekanie, prípravu pyré a mletie surovín (čepeľ v tvare S) alebo krájajte na plátky a strúhajte (disk 2 v 1). Skrátka čokoľvek vás napadne!

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

27/01/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost, skvělé funkce

S výrobky Philips mám velmi dobré zkušenosti, vlastníme několik výrobků značky Philips

Výhody

skvělé funkce, nezabere mnoho místa

Nevýhody

nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot

Date of Use 2022-12-27

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot

Date of Use 2022-12-27

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Max využíti výrobku

Jednoduché ovládání, rychlé čištění, max využíti, výrobek splnil očekávání

Výhody

Snadné, rychlé ovládání

Nevýhody

Nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

Date of Use 2021-01-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

Date of Use 2021-01-05

01/05/2021

Česká republika

Česká republika

Kompaktní pomocník

zakoupený výrobek splňuje očekávání, ocenil bych jen o něco větší objem mixéru.

Výhody

Kompaktní

Nevýhody

Menší objem mixéru

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

Date of Use 2021-04-01

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

Date of Use 2021-04-01

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky