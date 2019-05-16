Tento produkt už nie je dostupný
350 W
2,1 l nádoba
Systém Microstore Vám umožní uskladniť všetko príslušenstvo vo vnútri misy, takže získate jednoduchý a kompaktný úložný priestor.
Kuchynský robot sa dodáva s 5 rôznymi druhmi príslušenstva, ktoré umožňujú vykonávať 15 a viac rozličných funkcií. Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nadstavec na miesenie určený na vymiesenie liateho cesta a hustých surovín. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Kovové diskové nadstavce, ktoré zvládnu stredne jemné strúhanie, krájanie na plátky a granulovanie. Rozšľahávací disk na prípravu jedla, ako je šľahačka a majonéza.
5.0
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Jarka15
16/05/2019
Česká republika
Skvelý pomocník v kuchyni za rozumné peniaze
S kuchynským robotom som spokojná. Krája seká tak ako má a v kuchyni nezabera veľa miesta. Všetko mám za chvílku hotové. Zatiaľ som ešte nestihla vyskúšať šetky nádstavce, ale zatiaľ som spokojná.Špinavé nádstavce potom jednoducho umyjem v umývačke riadu. Celkovo som s ním spokojná, len v popise je uvedené že nádoba má 2.1 l, ale v skutočnosti je to iba 1.5 l. Pre mňa na bežné poúživanie to bohate stačí, len možno pre niekoho kto by ho kupoval kvôli veľkosti, tak by to mohol byt problém.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot