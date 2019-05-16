VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Všestranný šetrič priestoru
  • Všestranný šetrič priestoru
  • Všestranný šetrič priestoru
  • Všestranný šetrič priestoru
  • Všestranný šetrič priestoru
  • Všestranný šetrič priestoru
  • Všestranný šetrič priestoru
  • Všestranný šetrič priestoru
  • Všestranný šetrič priestoru
  • Všestranný šetrič priestoru

Tento produkt už nie je dostupný

Kuchynský robot

HR7605/10

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Všestranný šetrič priestoru
Tento kuchynský robot Philips je multifunkčným riešením, ktorý šetrí priestor a čas a uspokojí všetky vaše požiadavky v kuchyni. S týmto zariadením dokážete v porovnaní s bežným postupom vykonať viac ako 15 rôznych úloh za zlomok času.
Zobraziť všetky výhody

Kuchynský robot s ľahkým odkladaním

Všestranný šetrič priestoru

  • 350 W

  • 2,1 l nádoba

Dostatočne malý, aby vošiel do každého príborníka

Dostatočne malý, aby vošiel do každého príborníka

Všetko príslušenstvo sa vojde do misy, čím získate kompaktný úložný priestor

Všetko príslušenstvo sa vojde do misy, čím získate kompaktný úložný priestor

Systém Microstore Vám umožní uskladniť všetko príslušenstvo vo vnútri misy, takže získate jednoduchý a kompaktný úložný priestor.

Jednoducho vykoná 15 a viac funkcií

Jednoducho vykoná 15 a viac funkcií

Kuchynský robot sa dodáva s 5 rôznymi druhmi príslušenstva, ktoré umožňujú vykonávať 15 a viac rozličných funkcií. Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nadstavec na miesenie určený na vymiesenie liateho cesta a hustých surovín. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Kovové diskové nadstavce, ktoré zvládnu stredne jemné strúhanie, krájanie na plátky a granulovanie. Rozšľahávací disk na prípravu jedla, ako je šľahačka a majonéza.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

16/05/2019

Česká republika

Česká republika

Skvelý pomocník v kuchyni za rozumné peniaze

S kuchynským robotom som spokojná. Krája seká tak ako má a v kuchyni nezabera veľa miesta. Všetko mám za chvílku hotové. Zatiaľ som ešte nestihla vyskúšať šetky nádstavce, ale zatiaľ som spokojná.Špinavé nádstavce potom jednoducho umyjem v umývačke riadu. Celkovo som s ním spokojná, len v popise je uvedené že nádoba má 2.1 l, ale v skutočnosti je to iba 1.5 l. Pre mňa na bežné poúživanie to bohate stačí, len možno pre niekoho kto by ho kupoval kvôli veľkosti, tak by to mohol byt problém.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky