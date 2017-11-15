Tento produkt už nie je dostupný
Ušetrite si priestor a námahu
Ušetrite priestor, námahu a čas pomocou vertikálneho kuchynského robota Philips HR7620/70. Je výnimočne výkonný a absolútne multifunkčný, takže dokážete vykonať akúkoľvek úlohu v priebehu niekoľkých sekúnd!
500 W
2 l nádoba
Systém Microstore Vám umožní uskladniť všetko príslušenstvo vo vnútri misy, takže získate jednoduchý a kompaktný úložný priestor.
Špeciálny vertikálny dizajn má až o 35 % menší podstavec ako klasické kuchynské roboty. To šetrí cenný priestor na kuchynskej linke a znamená, že aj tie najmenšie kuchyne môžu teraz využívať kuchynský robot.
Tento kuchynský robot Philips má dve rýchlostné nastavenia, ktoré sú určené na spracovanie tvrdých a mäkkých surovín. Navyše disponuje pulznou funkciou, ktorá slúži napríklad na sekanie cesnaku alebo drvenie ľadu.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
delikatesy
15/11/2017
Slovensko
Odolný a jednoduchý
Mám tento stroj od roku 2008, funguje a dobre slúži dodnes. Plasty prežili aj umývačku riadov, nič neprasklo ani sa neulomilo.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot