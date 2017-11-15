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Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKuchynský robot

HR7620/70

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Ušetrite si priestor a námahu

Ušetrite priestor, námahu a čas pomocou vertikálneho kuchynského robota Philips HR7620/70. Je výnimočne výkonný a absolútne multifunkčný, takže dokážete vykonať akúkoľvek úlohu v priebehu niekoľkých sekúnd!

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Ultra-kompaktný kuchynský robot s vertikálnym dizajnom

Ušetrite si priestor a námahu

  • 500 W

  • 2 l nádoba

Všetko príslušenstvo sa vojde do misy, čím získate kompaktný úložný priestor

Všetko príslušenstvo sa vojde do misy, čím získate kompaktný úložný priestor

Systém Microstore Vám umožní uskladniť všetko príslušenstvo vo vnútri misy, takže získate jednoduchý a kompaktný úložný priestor.

Vertikálny dizajn zaberie až o 35 % menej miesta v kuchyni

Špeciálny vertikálny dizajn má až o 35 % menší podstavec ako klasické kuchynské roboty. To šetrí cenný priestor na kuchynskej linke a znamená, že aj tie najmenšie kuchyne môžu teraz využívať kuchynský robot.

2 rýchlosti a pulzný stupeň

2 rýchlosti a pulzný stupeň

Tento kuchynský robot Philips má dve rýchlostné nastavenia, ktoré sú určené na spracovanie tvrdých a mäkkých surovín. Navyše disponuje pulznou funkciou, ktorá slúži napríklad na sekanie cesnaku alebo drvenie ľadu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

15/11/2017

Slovensko

Slovensko

Odolný a jednoduchý

Mám tento stroj od roku 2008, funguje a dobre slúži dodnes. Plasty prežili aj umývačku riadov, nič neprasklo ani sa neulomilo.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot

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