Tento produkt už nie je dostupný
650 W
2 rýchlosti + pulzný stupeň
2,1 l nádoba
Príslušenstvo pre viac ako 15 funkcií
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď nastavíte nízku rýchlosť (rýchlosť 1) pri šľahaní smotany, vajec, príprave liateho a chlebového cesta. Vyššie nastavenie rýchlosti (rýchlosť 2) je vhodné na sekanie cibule a mäsa, mixovanie polievok a krémových nápojov alebo strúhanie, krájanie, drvenie či škriabanie zeleniny.
Nový kuchynský robot Philips Daily Collection obsahuje podávaciu trubicu, ktorá je o 40 % väčšia než u predchádzajúceho modelu HR7625, čím ušetríte čas potrebný na krájanie ovocia a zeleniny.
Stačí si vybrať správny diskový nástavec z nehrdzavejúcej ocele na spracovanie obľúbenej prísady a zacvaknúť ho na držiak na nástavce. Výkon nástavcov bol intenzívne testovaný na dosiahnutie najlepších výsledkov krájania na plátky a strúhania.
5.0
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Jaguarrr
07/09/2022
България
Overený kupujúci
Страхотен компактен мултифункционален робот
Много удобен робот, с който редовно правя страхотни салати, както и различни смутита. Спестява много време, лесно се почиства и не заема много място, което е ключово за вечно нестигащия кухненски плот у дома.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот