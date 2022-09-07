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  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKuchynský robot

HR7627/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
Tento kuchynský robot Philips Daily Collection s kompaktným dizajnom sa dodáva s 2,1 l misou a širokou škálou špičkového príslušenstva. Príprava chutných domácich jedál ešte nikdy nebola taká jednoduchá!
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Pripravte si domáci chlieb, koláče, nápoje a iné dobroty

Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha

  • 650 W

  • 2 rýchlosti + pulzný stupeň

  • 2,1 l nádoba

  • Príslušenstvo pre viac ako 15 funkcií

2 nastavenia rýchlosti a pulzný stupeň pre maximálnu kontrolu

2 nastavenia rýchlosti a pulzný stupeň pre maximálnu kontrolu

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď nastavíte nízku rýchlosť (rýchlosť 1) pri šľahaní smotany, vajec, príprave liateho a chlebového cesta. Vyššie nastavenie rýchlosti (rýchlosť 2) je vhodné na sekanie cibule a mäsa, mixovanie polievok a krémových nápojov alebo strúhanie, krájanie, drvenie či škriabanie zeleniny.

O 40 % väčšia podávacia trubica (v porovnaní s modelom Philips HR7625)

O 40 % väčšia podávacia trubica (v porovnaní s modelom Philips HR7625)

Nový kuchynský robot Philips Daily Collection obsahuje podávaciu trubicu, ktorá je o 40 % väčšia než u predchádzajúceho modelu HR7625, čím ušetríte čas potrebný na krájanie ovocia a zeleniny.

Vysokovýkonné diskové nástavce z nehrdzavejúcej ocele

Vysokovýkonné diskové nástavce z nehrdzavejúcej ocele

Stačí si vybrať správny diskový nástavec z nehrdzavejúcej ocele na spracovanie obľúbenej prísady a zacvaknúť ho na držiak na nástavce. Výkon nástavcov bol intenzívne testovaný na dosiahnutie najlepších výsledkov krájania na plátky a strúhania.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Страхотен компактен мултифункционален робот

Много удобен робот, с който редовно правя страхотни салати, както и различни смутита. Спестява много време, лесно се почиства и не заема много място, което е ключово за вечно нестигащия кухненски плот у дома.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот

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