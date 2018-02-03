Tento produkt už nie je dostupný
Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
Tento kuchynský robot Philips Daily Collection s kompaktným dizajnom sa dodáva s 2,1 l misou, 1,75 l nádobou na mixovanie a širokou škálou špičkového príslušenstva. Príprava chutných domácich jedál ešte nikdy nebola taká jednoduchá!
650 W
Kompaktná zostava 2-v-1
2,1 l nádoba
Príslušenstvo pre viac ako 25 funkcií
Technológia PowerChop je kombináciou tvaru čepelí, rezného uhla a vnútornej nádoby, ktorá poskytuje vynikajúce výsledky pri sekaní mäkkých aj tvrdých surovín.Je vynikajúca aj na výrobu pyré a miešanie cesta na koláče!
1,75-litrová nerozbitná nádoba má pracovnú kapacitu 1 liter, vďaka čomu pripravíte až 5 porcií smoothie kokteilov naraz.
Na rozdiel od lacných kuchynských robotov, tento kuchynský robot Philips nemá v strede nádoby vnútorný hriadeľ. Vďaka tomu polievky a iné tekuté prísady nebudú unikať zo stredu nádoby a váš kuchynský robot a kuchyňa budú vždy čisté! Okrem toho sa tým výrazne uľahčilo zostavenie zariadenia – stačí zacvaknúť držiak nástrojov na presne tvarované pripájacie prvky v nádobe.
Ocenenia
4.8
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Tevik
03/02/2018
Česká republika
bezva pomocník
Pro nás zaměstnané ženy skvělí pomocník v kuchyni. Velmi pěkný vzhled
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
Jitulle
28/10/2017
Česká republika
Skvělý pomocník
Super pomocník v kuchyni jen nikde nemůžu najít jestli k němu jsou dokoupit náhradní nože , hodilo by se i hrubší struhadlo děkuji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
lefice
18/03/2014
Česká republika
bude to super pomocník v kuchyni
Robot mám vlastně poprvé,měla jsem jen mixer od ETA ,pořád šel ale už jsem se na něj ani podívat nemohla a byl dost hlučný,tenhle robot se mi zalíbil i cena je slušná,už jsem dnes mixovala svíčkovou a můžu říct je fakt ok,zítra zkusím saláty a vůbec nelituju že jsem ho koupila.PS-starý mixer už je připravený na vyhoz!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot