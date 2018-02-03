VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
  • Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKuchynský robot

HR7628/00

4.8

| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha

Tento kuchynský robot Philips Daily Collection s kompaktným dizajnom sa dodáva s 2,1 l misou, 1,75 l nádobou na mixovanie a širokou škálou špičkového príslušenstva. Príprava chutných domácich jedál ešte nikdy nebola taká jednoduchá!

Zobraziť všetky výhody

Pripravte si domáci chlieb, koláče, nápoje a iné dobroty

Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha

  • 650 W

  • Kompaktná zostava 2-v-1

  • 2,1 l nádoba

  • Príslušenstvo pre viac ako 25 funkcií

Technológia PowerChop pre vynikajúce sekanie

Technológia PowerChop pre vynikajúce sekanie

Technológia PowerChop je kombináciou tvaru čepelí, rezného uhla a vnútornej nádoby, ktorá poskytuje vynikajúce výsledky pri sekaní mäkkých aj tvrdých surovín.Je vynikajúca aj na výrobu pyré a miešanie cesta na koláče!

Nerozbitná nádoba na intenzívne používanie

Nerozbitná nádoba na intenzívne používanie

1,75-litrová nerozbitná nádoba má pracovnú kapacitu 1 liter, vďaka čomu pripravíte až 5 porcií smoothie kokteilov naraz.

Bez prskania zo stredu nádoby vďaka konštrukcii bez vnútorného hriadeľa

Bez prskania zo stredu nádoby vďaka konštrukcii bez vnútorného hriadeľa

Na rozdiel od lacných kuchynských robotov, tento kuchynský robot Philips nemá v strede nádoby vnútorný hriadeľ. Vďaka tomu polievky a iné tekuté prísady nebudú unikať zo stredu nádoby a váš kuchynský robot a kuchyňa budú vždy čisté! Okrem toho sa tým výrazne uľahčilo zostavenie zariadenia – stačí zacvaknúť držiak nástrojov na presne tvarované pripájacie prvky v nádobe.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-961301
  • Award image VRS_AWARD-961310

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

03/02/2018

Česká republika

Česká republika

bezva pomocník

Pro nás zaměstnané ženy skvělí pomocník v kuchyni. Velmi pěkný vzhled

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

28/10/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Super pomocník v kuchyni jen nikde nemůžu najít jestli k němu jsou dokoupit náhradní nože , hodilo by se i hrubší struhadlo děkuji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

18/03/2014

Česká republika

Česká republika

bude to super pomocník v kuchyni

Robot mám vlastně poprvé,měla jsem jen mixer od ETA ,pořád šel ale už jsem se na něj ani podívat nemohla a byl dost hlučný,tenhle robot se mi zalíbil i cena je slušná,už jsem dnes mixovala svíčkovou a můžu říct je fakt ok,zítra zkusím saláty a vůbec nelituju že jsem ho koupila.PS-starý mixer už je připravený na vyhoz!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky