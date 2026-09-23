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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Food processor HR7629/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Food processor HR7629/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Food processor HR7629/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Food processor
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Food processor HR7629/90
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Food processor HR7629/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Food processor HR7629/90
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Food processor HR7629/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Food processor
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Food processor HR7629/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Food processor HR7629/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Food processor HR7629/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Food processor
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Food processor HR7629/90
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Food processor HR7629/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Food processor HR7629/90
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Food processor HR7629/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Food processor

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKuchynský robot

HR7629/90

Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha

Tento kuchynský robot Philips Daily Collection s kompaktným dizajnom sa dodáva s 2 l misou, 1,75 l nádobou na mixovanie a širokou škálou špičkového príslušenstva. Príprava chutných domácich jedál ešte nikdy nebola taká jednoduchá!

Zobraziť všetky výhody

Pripravte si domáci chlieb, koláče, nápoje a iné dobroty

Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha

  • 650 W

  • Kompaktná zostava 3-v-1

  • 2 l nádoba

  • Príslušenstvo pre viac ako 26 funkcií

2 nastavenia rýchlosti a pulzný stupeň pre maximálnu kontrolu

2 nastavenia rýchlosti a pulzný stupeň pre maximálnu kontrolu

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď nastavíte nízku rýchlosť (rýchlosť 1) pri šľahaní smotany, vajec, príprave liateho a chlebového cesta. Vyššie nastavenie rýchlosti (rýchlosť 2) je vhodné na sekanie cibule a mäsa, mixovanie polievok a krémových nápojov alebo strúhanie, krájanie, drvenie či škriabanie zeleniny.

O 40 % väčšia podávacia trubica (v porovnaní s modelom Philips HR7625)

O 40 % väčšia podávacia trubica (v porovnaní s modelom Philips HR7625)

Nový kuchynský robot Philips Daily Collection obsahuje podávaciu trubicu, ktorá je o 40 % väčšia než u predchádzajúceho modelu HR7625, čím ušetríte čas potrebný na krájanie ovocia a zeleniny.

Emulgačný disk na šľahačku a vaječné bielka

Emulgačný disk na šľahačku a vaječné bielka

Dokonalý nástroj na šľahanie alebo emulgovanie vajec alebo prípravu šľahačky. Najlepšiu nadýchanosť a zväčšenie objemu dosiahnete pri použití nastavenia nízkej rýchlosti. Príprava lahodných dezertov alebo majonézy ešte nikdy nebola jednoduchšia!

Technické špecifikácie

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