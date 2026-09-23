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HR7629/90
Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
Tento kuchynský robot Philips Daily Collection s kompaktným dizajnom sa dodáva s 2 l misou, 1,75 l nádobou na mixovanie a širokou škálou špičkového príslušenstva. Príprava chutných domácich jedál ešte nikdy nebola taká jednoduchá!
650 W
Kompaktná zostava 3-v-1
2 l nádoba
Príslušenstvo pre viac ako 26 funkcií
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď nastavíte nízku rýchlosť (rýchlosť 1) pri šľahaní smotany, vajec, príprave liateho a chlebového cesta. Vyššie nastavenie rýchlosti (rýchlosť 2) je vhodné na sekanie cibule a mäsa, mixovanie polievok a krémových nápojov alebo strúhanie, krájanie, drvenie či škriabanie zeleniny.
Nový kuchynský robot Philips Daily Collection obsahuje podávaciu trubicu, ktorá je o 40 % väčšia než u predchádzajúceho modelu HR7625, čím ušetríte čas potrebný na krájanie ovocia a zeleniny.
Dokonalý nástroj na šľahanie alebo emulgovanie vajec alebo prípravu šľahačky. Najlepšiu nadýchanosť a zväčšenie objemu dosiahnete pri použití nastavenia nízkej rýchlosti. Príprava lahodných dezertov alebo majonézy ešte nikdy nebola jednoduchšia!
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