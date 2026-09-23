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Tento produkt už nie je dostupný

Kuchynský robot

HR7740

Univerzálnosť bez námahy

Tento kuchynský robot sa dodáva so všestrannou súpravou príslušenstva, ktorá vám umožňuje vykonávať širokú škálu funkcií pri varení, a to od mixovania až po mletie. Vďaka jedinečnému systému rozloženia a zloženia zapadne miska a veko poľahky na svoje miesto.

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Jednoduché zloženie a rozloženie všetkých častí pomocou Click&Go

Univerzálnosť bez námahy

29-33 funkcií

29-33 funkcií

Pomocou tejto rady kuchynských robotov môžete vytvoriť nekonečnú rozmanitosť jedál pomocou 29 až 33 rôznych techník (označených ako „funkcie“), a to od drvenia a šľahania až po primiešavanie. Presný počet funkcií sa odlišuje v závislosti od modelu: modely HR7735 a HR7739 ponúkajú 29 funkcií, model HR7740 ponúka 31 funkcií, model HR7744 ponúka 32 funkcií a model HR7745 vám poskytne najväčšiu flexibilitu pomocou 33 funkcií prípravy jedál.

Výkonný 800 W motor zvládne aj najtvrdšie prísady

Jednodotykové rozloženie a zloženie pomocou tlačidla Click&Go

Jednodotykové rozloženie a zloženie pomocou tlačidla Click&Go

Zloženie a rozloženie kuchynského robota nebolo nikdy jednoduchšie: už žiadne hranie s miskou alebo vekom, aby ste našli správnu polohu pre zloženie: jednoducho ich zacvaknete a odcvaknete z akéhokoľvek uhla tak, že stlačíte tlačidlo Click&Go.

Technické špecifikácie

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