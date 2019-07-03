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  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd

Tento produkt už nie je dostupný

Kuchynský robot

HR7740/80

5

| (1) Recenzia

Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd

Nový kuchynský robot Philips je vašou vstupenkou do sveta rýchleho varenia. Vďaka jedinečnému systému Click&Go od spoločnosti Philips sa zloží a rozloží za niekoľko sekúnd a umožní vám bezpečne uzamknúť misku k podstavci v akejkoľvek polohe.

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Okamžité zloženie pomocou systému Click&Go

Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd

31 funkcií

Systém rozkladania/skladania Click&Go

Systém rozkladania/skladania Click&Go

So systémom Click&Go sa dá zloženie a rozloženie vykonať za pár sekúnd. Nasaďte misku do ktorejkoľvek polohy, zatvorte veko a iba stlačte tlačidlo.

Jednoduché ikony

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

4
3
2
1

03/07/2019

Україна

Україна

Комбайн просто супер

Це знахідка для любої господині. Прекрасно справляєть з усіма завданнями

Táto recenzia bola vytvorená pre HR7740/80 Кухонний комбайн

Táto recenzia bola vytvorená pre HR7740/80 Кухонний комбайн

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