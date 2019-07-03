Tento produkt už nie je dostupný
HR7740/80
Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
Nový kuchynský robot Philips je vašou vstupenkou do sveta rýchleho varenia. Vďaka jedinečnému systému Click&Go od spoločnosti Philips sa zloží a rozloží za niekoľko sekúnd a umožní vám bezpečne uzamknúť misku k podstavci v akejkoľvek polohe.
So systémom Click&Go sa dá zloženie a rozloženie vykonať za pár sekúnd. Nasaďte misku do ktorejkoľvek polohy, zatvorte veko a iba stlačte tlačidlo.
5.0
z 5
1
Recenzia
Аллочка
03/07/2019
Україна
Комбайн просто супер
Це знахідка для любої господині. Прекрасно справляєть з усіма завданнями
Táto recenzia bola vytvorená pre HR7740/80 Кухонний комбайн
Táto recenzia bola vytvorená pre HR7740/80 Кухонний комбайн