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  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd

Tento produkt už nie je dostupný

Kuchynský robot

HR7745/80

5

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd

Nový kuchynský robot Philips je vašou vstupenkou do sveta rýchleho varenia. Vďaka jedinečnému systému Click&Go od spoločnosti Philips sa zloží a rozloží za niekoľko sekúnd a umožní vám bezpečne uzamknúť misku k podstavci v akejkoľvek polohe.

Zobraziť všetky výhody

Okamžité zloženie pomocou systému Click&Go

Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd

33 funkcií

Systém rozkladania/skladania Click&Go

Systém rozkladania/skladania Click&Go

So systémom Click&Go sa dá zloženie a rozloženie vykonať za pár sekúnd. Nasaďte misku do ktorejkoľvek polohy, zatvorte veko a iba stlačte tlačidlo.

Jednoduché ikony

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

23/06/2019

Україна

Україна

Користуємось із задоволенням вже довгий час

Купили перший в житті комбайн ще у 2006 році. Вибрали саме цю модель. І не пошкодували. Із задоволенням користуємось вже майже 13 років. Ніяких проблем у використанні не виникло за цей час. Найчастіше застосовуємо блендер (міксер) для приготування холодних напоїв із морозивом та фруктами, або овочеві поживні коктейлі. Мама влітку та восени активно готує салати та консервацію на зиму. Подобається, що за короткий час можна швидко подрібнити, приготувати, обробити необхідну кількість продуктів. А потім легко очистити та помити кувшин або чашу. Також не маємо проблем із зберіганням комбайну та його дрібних частин завдяки зручному контейнеру та захисним кришкам.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR7745/80 Кухонний комбайн

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR7745/80 Кухонний комбайн

01/04/2019

Україна

Україна

Я рекомендую цей продукт,він незамінний помічник на кухні для кожної господині.

Це мій СУПЕР-помічник на кухні.Майже 11 років він мені допомагає на кухні,і жодного разу не був у ремонті.Користуюсь усіма функціями комбайну,всі функції потрібні,нічого зайвого.Дуже задоволена ,що в мене є такий ЧУДО-КОМБАЙН.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR7745/80 Кухонний комбайн

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR7745/80 Кухонний комбайн

12/09/2018

Україна

Україна

чудовий помічник на кухні

Прекрасна машина, незамінний помічник під час приготування їжі, консервації, випічці і взагалі на кухні любої господині!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR7745/80 Кухонний комбайн

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR7745/80 Кухонний комбайн

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