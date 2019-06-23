Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
Nový kuchynský robot Philips je vašou vstupenkou do sveta rýchleho varenia. Vďaka jedinečnému systému Click&Go od spoločnosti Philips sa zloží a rozloží za niekoľko sekúnd a umožní vám bezpečne uzamknúť misku k podstavci v akejkoľvek polohe.
So systémom Click&Go sa dá zloženie a rozloženie vykonať za pár sekúnd. Nasaďte misku do ktorejkoľvek polohy, zatvorte veko a iba stlačte tlačidlo.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Dariasch
23/06/2019
Україна
Користуємось із задоволенням вже довгий час
Купили перший в житті комбайн ще у 2006 році. Вибрали саме цю модель. І не пошкодували. Із задоволенням користуємось вже майже 13 років. Ніяких проблем у використанні не виникло за цей час. Найчастіше застосовуємо блендер (міксер) для приготування холодних напоїв із морозивом та фруктами, або овочеві поживні коктейлі. Мама влітку та восени активно готує салати та консервацію на зиму. Подобається, що за короткий час можна швидко подрібнити, приготувати, обробити необхідну кількість продуктів. А потім легко очистити та помити кувшин або чашу. Також не маємо проблем із зберіганням комбайну та його дрібних частин завдяки зручному контейнеру та захисним кришкам.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR7745/80 Кухонний комбайн
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR7745/80 Кухонний комбайн
Elena0412
01/04/2019
Україна
Я рекомендую цей продукт,він незамінний помічник на кухні для кожної господині.
Це мій СУПЕР-помічник на кухні.Майже 11 років він мені допомагає на кухні,і жодного разу не був у ремонті.Користуюсь усіма функціями комбайну,всі функції потрібні,нічого зайвого.Дуже задоволена ,що в мене є такий ЧУДО-КОМБАЙН.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR7745/80 Кухонний комбайн
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR7745/80 Кухонний комбайн
Оксана030
12/09/2018
Україна
чудовий помічник на кухні
Прекрасна машина, незамінний помічник під час приготування їжі, консервації, випічці і взагалі на кухні любої господині!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR7745/80 Кухонний комбайн
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR7745/80 Кухонний комбайн