Tento produkt už nie je dostupný
Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha
Kuchynský robot Philips predstavuje kompaktnú zostavu typu 3 v 1 s 2 l misou, mixérom a mlynčekom. Zároveň je vybavený 4 diskami z nehrdzavejúcej ocele, ktoré umožnia pripravovať široké spektrum obľúbených receptov. V balení nájdete taktiež odkladací priečinok na príslušenstvo.
750 W
Kompaktná zostava 3-v-1
2 l nádoba
Príslušenstvo pre viac ako 28 funkcií
Tento kuchynský robot Philips ponúka výkonný motor s 2 rýchlosťami a pulzným stupňom, ktorý zabezpečí dostatočný výkon a kontrolu na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov.
Technológia PowerChop je kombináciou tvaru čepelí, rezného uhla a vnútornej nádoby, ktorá poskytuje vynikajúce výsledky pri sekaní mäkkých aj tvrdých surovín.Je vynikajúca aj na výrobu pyré a miešanie cesta na koláče!
Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nástroj na miesenie liateho aj hustého cesta. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Rôzne diskové nástavce, ktoré zvládnu strúhanie aj drvenie. 1-litrový nerozbitný mixér na mixovanie, drvenie a rozmiešavanie rozličných surovín. Šľahací disk na prípravu pokrmov ako šľahačka či majonéza. Sekací mlynček na mletie napr. kávových zŕn
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Stonepet
01/11/2017
Česká republika
komplexní a schopný pomocník do kuchyně
Silný motor, kvalitní nože, elegantní vzhled a v neposlední řadě také vcelku tichý chod mixéru, dokáže rozmixovat, vyšlehat a podrtit vše potřebné k přípravě jídla
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot
Ditush
07/12/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Cena versus výkon odpovídá
Víceméně spokojenost, velmi skladný, stále po ruce, nezabere moc místa, vyhovuje jako mixér na smoothie, strouhá, míchá, madlo poměrně křehké a relativně neodolné, při větší mechanické zátěži (upadne mi do dřezu nebo s ním omylem klepnu o hrnec) prostě praskne, nebo se ulomí kus plastu, ale na funkci nemá vliv.
Výhody
Skladný, multifunkční
Nevýhody
Křehký
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot
Dátum použitia 2018-12-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot
Dátum použitia 2018-12-07