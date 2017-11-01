VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionKuchynský robot

HR7762/90

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha

Kuchynský robot Philips predstavuje kompaktnú zostavu typu 3 v 1 s 2 l misou, mixérom a mlynčekom. Zároveň je vybavený 4 diskami z nehrdzavejúcej ocele, ktoré umožnia pripravovať široké spektrum obľúbených receptov. V balení nájdete taktiež odkladací priečinok na príslušenstvo.

Zobraziť všetky výhody

Pripravte si domáce koláče, zapečené pokrmy, šaláty a iné dobroty

Maximálne rozmanitý výber receptov, minimálna námaha

  • 750 W

  • Kompaktná zostava 3-v-1

  • 2 l nádoba

  • Príslušenstvo pre viac ako 28 funkcií

750 W motor umožňuje výkonné spracovanie

750 W motor umožňuje výkonné spracovanie

Tento kuchynský robot Philips ponúka výkonný motor s 2 rýchlosťami a pulzným stupňom, ktorý zabezpečí dostatočný výkon a kontrolu na prípravu všetkých vašich obľúbených receptov.

Technológia PowerChop pre vynikajúce sekanie

Technológia PowerChop pre vynikajúce sekanie

Technológia PowerChop je kombináciou tvaru čepelí, rezného uhla a vnútornej nádoby, ktorá poskytuje vynikajúce výsledky pri sekaní mäkkých aj tvrdých surovín.Je vynikajúca aj na výrobu pyré a miešanie cesta na koláče!

Nástavce ľahko zvládnu viac ako 28 funkcií

Nástavce ľahko zvládnu viac ako 28 funkcií

Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nástroj na miesenie liateho aj hustého cesta. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Rôzne diskové nástavce, ktoré zvládnu strúhanie aj drvenie. 1-litrový nerozbitný mixér na mixovanie, drvenie a rozmiešavanie rozličných surovín. Šľahací disk na prípravu pokrmov ako šľahačka či majonéza. Sekací mlynček na mletie napr. kávových zŕn

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

01/11/2017

Česká republika

Česká republika

komplexní a schopný pomocník do kuchyně

Silný motor, kvalitní nože, elegantní vzhled a v neposlední řadě také vcelku tichý chod mixéru, dokáže rozmixovat, vyšlehat a podrtit vše potřebné k přípravě jídla

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot

07/12/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Cena versus výkon odpovídá

Víceméně spokojenost, velmi skladný, stále po ruce, nezabere moc místa, vyhovuje jako mixér na smoothie, strouhá, míchá, madlo poměrně křehké a relativně neodolné, při větší mechanické zátěži (upadne mi do dřezu nebo s ním omylem klepnu o hrnec) prostě praskne, nebo se ulomí kus plastu, ale na funkci nemá vliv.

Výhody

Skladný, multifunkční

Nevýhody

Křehký

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot

Dátum použitia 2018-12-07

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot

Dátum použitia 2018-12-07

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky