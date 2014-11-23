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  • Úžasné varenie bez námahy
  • Úžasné varenie bez námahy
  • Úžasné varenie bez námahy
  • Úžasné varenie bez námahy
  • Úžasné varenie bez námahy
  • Úžasné varenie bez námahy
  • Úžasné varenie bez námahy
  • Úžasné varenie bez námahy
  • Úžasné varenie bez námahy
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  • Úžasné varenie bez námahy
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Tento produkt už nie je dostupný

Kuchynský robot

HR7772/00

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Úžasné varenie bez námahy

Kuchynský robot Philips je multifunkčnou odpoveďou na všetky vaše problémy v kuchyni. Farebne označené doplnky a nastavenia rýchlosti vám pomáhajú pri párovaní farby rýchlosti s farbou príslušenstva, vďaka čomu budete dosahovať optimálne výsledky.

Zobraziť všetky výhody

Kuchynský robot s intuitívnymi farebnými označeniami

Úžasné varenie bez námahy

  • 700 W

  • Kompaktná zostava 2-v-1

  • 3,4 l nádoba

Kombinácie farebne označených doplnkov a rýchlostí

Spojením farby rýchlosti s farbou doplnkov dosiahnete optimálne výsledky.

6 doplnkov na jednoduché vykonanie viac ako 30 funkcií

6 doplnkov na jednoduché vykonanie viac ako 30 funkcií

Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nástroj na miesenie liateho cesta a vymiesenie hustého cesta. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Dva kovové disky, ktoré zvládnu stredné a jemné drvenie a strúhanie. 1,5 litrový nerozbitný mixér na mixovanie, drvenie a zmiešavanie rozličných surovín. Rozšľahávací disk na prípravu pokrmov ako je šľahačka či majonéza.

3 nastavenia rýchlosti pre optimálnu kombináciu rýchlosti/doplnku

S výkonným 700 W motorom, 3 nastaveniami rýchlosti a pulzným tlačidlom môžete zvoliť tú správnu rýchlosť

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

23/11/2014

Polska

Polska

Godny polecenia

Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR7772/00 Robot kuchenny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HR7772/00 Robot kuchenny

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