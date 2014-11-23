Tento produkt už nie je dostupný
Úžasné varenie bez námahy
Kuchynský robot Philips je multifunkčnou odpoveďou na všetky vaše problémy v kuchyni. Farebne označené doplnky a nastavenia rýchlosti vám pomáhajú pri párovaní farby rýchlosti s farbou príslušenstva, vďaka čomu budete dosahovať optimálne výsledky.
700 W
Kompaktná zostava 2-v-1
3,4 l nádoba
Spojením farby rýchlosti s farbou doplnkov dosiahnete optimálne výsledky.
Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nástroj na miesenie liateho cesta a vymiesenie hustého cesta. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Dva kovové disky, ktoré zvládnu stredné a jemné drvenie a strúhanie. 1,5 litrový nerozbitný mixér na mixovanie, drvenie a zmiešavanie rozličných surovín. Rozšľahávací disk na prípravu pokrmov ako je šľahačka či majonéza.
S výkonným 700 W motorom, 3 nastaveniami rýchlosti a pulzným tlačidlom môžete zvoliť tú správnu rýchlosť
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
ryhu
23/11/2014
Polska
Godny polecenia
Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR7772/00 Robot kuchenny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HR7772/00 Robot kuchenny