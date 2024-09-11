1300 W
Kompaktná zostava 3-v-1
3,4 l nádoba
Dve kovové šľahacie metličky spolu s jednodotykovým tlačidlom automatického režimu sa postarajú o nadýchané vaječné bielka (až o 600 % väčší objem) a dokonale vyšľahanú šľahačku (až o 200 % väčší objem). Príprava lahodných dezertov nikdy nebola ľahšia!
Kovový hák na miesenie spolu so silným motorom rýchlo zmieša vaše obľúbené prísady a vytvorí bochník cesta. Potom ho tento inovatívny kovový hák miesi správnou silou, aby ste mohli upiecť ten najchutnejší chlieb.
4.5
z 5
74
Recenzie
87%
Odporúča tento produkt
Happyjak2grappy
11/09/2024
Česká republika
Perfektní všestranný pomocník v kuchyni
Robot mi byl darován k jubileu od příbuzných a abych řekla pravdu, zase tolik jsem nečekala, protože používám již jiný typ robotu. Chtěla jsem jej tedy věnovat dceři do výbavy a tak jsme jej společně vyzkoušely. Musím říci, že mne robot velice mile překvapil. Vyzkoušely jsme s dcerou téměř vše. Dcera ráda peče makrónky. Připravit skvělý sněhovomandlový základ na korpus je docela alchymie. A robot to zvládl opravdu skvěle. Zkusili jsme i těsto na chléb, rovněž bez problémů. Super je rychlost, výkonnost motoru. Je silný a zároveň nám nepřišel hlučný. Mixuje, seká, strouhá a lisuje citrusy opravdu extrémně rychle. Oceňujeme design i kvalitní zpracování. Za naši rodinu mohu vzhledem k slušné ceně a záruce dobré značky Philips robot jen doporučit.
Výhody
Rychlost, design, příslušenství v úložném boxu
Nevýhody
možná by to chtělo jen trochu vyšší vyšší lis na citrusy na extrémně velké grepy:o))
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot
Dolža
01/09/2024
Česká republika
Za rozumné peníze opravdu mnoho skvělé pomoci
Robot mi byl darován k jubileu od příbuzných a abych řekla pravdu, zase tolik jsem nečekala, protože používám již jiný typ robotu. Chtěla jsem jej tedy věnovat dceři do výbavy a tak jsme jej společně vyzkoušely. Musím říci, že mne robot velice mile překvapil. Vyzkoušely jsme s dcerou téměř vše. Dcera ráda peče makrónky. Připravit skvělý sněhovomandlový základ na korpus je docela alchymie. A robot to zvládl opravdu skvěle. Zkusili jsme i těsto na chléb, rovněž bez problémů. Super je rychlost, výkonnost motoru. Je silný a zároveň nám nepřišel hlučný. Mixuje, seká, strouhá a lisuje citrusy opravdu extrémně rychle. Oceňujeme design i kvalitní zpracování. Za naši rodinu mohu vzhledem k slušné ceně a záruce dobré značky Philips robot jen doporučit.
Výhody
Rychlost, design, příslušenství v úložném boxu
Nevýhody
možná by to chtělo jen trochu vyšší vyšší lis na citrusy na extrémně velké grepy:o))
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot
pekařka
27/08/2024
Česká republika
perfektní odšťavňovač
perfektní sekání, mixér zpracuje i tvrdší zeleninu a mražené ovoce dobře sedí na kuchyňské lince, bezpečnostní ochrana - robot nefunguje, dokud nejsou všechny součástky správně nasazeny krásný design šikovný úložný box na nástavce mixér vydrží i vyšší teploty, např. při mixování polévky
Výhody
krásný design, perfektní odšťavňovač s velkým otvorem pro plnění
Nevýhody
nepraktická plastová stěrka, chybí mi menší nádoba na sekání, nelze nasekat malé množství npř. ořechů, při strouhání zůstávají kousky, které
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 Series HR7778/00 Kuchyňský robot