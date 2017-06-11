Tento produkt už nie je dostupný
Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
Predstavujeme vám úplne nový kuchynský robot Philips, neprekonateľne výkonný a všestranný – jednoduchší, než si myslíte.
900 W
7 rýchlostí a pulzný stupeň
Jednoduchá zostava 6 v 1
Výkonný 900 W motor ponúka konzistentne neprekonateľné výsledky.
Planetárny pohyb pri mixovaní umožňuje nástrojom na miesenie, mixovanie a šľahanie jedinečný pohyb smerom dozadu a dopredu namiesto jednoduchého pohybu v kruhu, vďaka čomu sa dostanú do všetkých kútov nádoby. Výsledkom sú hladké, dôsledne rozmixované prísady.
Veľká, robustná 4 l kovová nádoba pohodlne vymiesi až 1300 gramov cesta, takže môžete naraz pripraviť až 4 30 cm pizze alebo 2 bochníky chleba. Vďaka kovovej rúčke ju môžete ľahko prenášať a prelievať z nej. A pred vyšplechnutím zatiaľ chráni špeciálny kryt.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
pamina
11/06/2017
Česká republika
Overený kupujúci
splňuje očekávání
Pokud bych dopředu věděla, že nepůjdou dokoupit přídavná zařízení, volila bych jinou řadu ( lis, mlýnek apod. )
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
plášule
12/05/2015
Česká republika
Jsem velmi spokojená s výrobkem ,prozatím jsem nepřišla na žádný problém.
doporučuji všem ,kteří potřebují do své své domácnosti ,velkého pomocníka ,ušetří ručičky a hlavně čas!!!!velká spokojenost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
Małgorzata19
01/07/2017
Polska
Overený kupujúci
Doskonały i wszechstronny produkt.
Produkt bardzo przydatny w kuchni.Łatwy w obsłudze i elegancki w wystroju kuchennym. Ciasto przygotowuję w 15min.- przed zakupem 45min. Pieczenie stało się cotygodniowym rytuałem :) Zakup produktu okazał się doskonałą decyzją.Wzbudził zainteresowanie wśród znajomych.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny