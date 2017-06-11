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Všetky rady

  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
  • Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte

Tento produkt už nie je dostupný

Avance CollectionKuchynský robot

HR7951/00

5

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte

Predstavujeme vám úplne nový kuchynský robot Philips, neprekonateľne výkonný a všestranný – jednoduchší, než si myslíte.

Zobraziť všetky výhody

Koláče, chlieb, pizza, keksíky, nápoje, polievky a oveľa viac

Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte

  • 900 W

  • 7 rýchlostí a pulzný stupeň

  • Jednoduchá zostava 6 v 1

Výkonný 900 W motor ponúka konzistentne neprekonateľné výsledky

Výkonný 900 W motor ponúka konzistentne neprekonateľné výsledky

Výkonný 900 W motor ponúka konzistentne neprekonateľné výsledky.

Planetárny pohyb pri mixovaní zaručí dôsledné premiešanie prísad

Planetárny pohyb pri mixovaní zaručí dôsledné premiešanie prísad

Planetárny pohyb pri mixovaní umožňuje nástrojom na miesenie, mixovanie a šľahanie jedinečný pohyb smerom dozadu a dopredu namiesto jednoduchého pohybu v kruhu, vďaka čomu sa dostanú do všetkých kútov nádoby. Výsledkom sú hladké, dôsledne rozmixované prísady.

4 l kovová nádoba na až 1300 gramov cesta

4 l kovová nádoba na až 1300 gramov cesta

Veľká, robustná 4 l kovová nádoba pohodlne vymiesi až 1300 gramov cesta, takže môžete naraz pripraviť až 4 30 cm pizze alebo 2 bochníky chleba. Vďaka kovovej rúčke ju môžete ľahko prenášať a prelievať z nej. A pred vyšplechnutím zatiaľ chráni špeciálny kryt.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

11/06/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

splňuje očekávání

Pokud bych dopředu věděla, že nepůjdou dokoupit přídavná zařízení, volila bych jinou řadu ( lis, mlýnek apod. )

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

12/05/2015

Česká republika

Česká republika

Jsem velmi spokojená s výrobkem ,prozatím jsem nepřišla na žádný problém.

doporučuji všem ,kteří potřebují do své své domácnosti ,velkého pomocníka ,ušetří ručičky a hlavně čas!!!!velká spokojenost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

01/07/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

Doskonały i wszechstronny produkt.

Produkt bardzo przydatny w kuchni.Łatwy w obsłudze i elegancki w wystroju kuchennym. Ciasto przygotowuję w 15min.- przed zakupem 45min. Pieczenie stało się cotygodniowym rytuałem :) Zakup produktu okazał się doskonałą decyzją.Wzbudził zainteresowanie wśród znajomych.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny

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  • Tipy a triky