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HS8440/23
presný trubicový zastrihávač
Kondicionér NIVEA FOR MEN sa prostredníctvom holiacich hláv nanáša priamo na vašu pokožku, čím ju počas holenia zvlhčuje. Kondicionér využíva technológiu Natural Microtec ™, ktorá chráni vašu pokožku pred podráždením
Jemne sleduje kontúry vašej tváre a zaistí hladké oholenie aj na ťažko prístupných miestach
Holiace hlavy obsahujú jedinečné kruhy, ktoré pomocou techniky napínania a zdvíhania prispievajú k dokonalému oholeniu
Hodnotenie
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025