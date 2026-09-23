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Domáce kino 5.1

HTS3539/12

Výkonný priestorový zvuk

Rozpumpujte krv v žilách vašej domácej zábavy pomocou tohto systému domáceho kina Philips HTS3539. Otvorené budiče reproduktorov prinášajú kvalitný 600 W priestorový zvuk a vďaka zvýšeniu rozlíšenia obrazu z diskov DVD až na 1080p cez HDMI dosiahnete obraz blížiaci sa kvalite HD.

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z kompaktných reproduktorov

Výkonný priestorový zvuk

  • DVD

Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.

Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk

Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk

Technické špecifikácie

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