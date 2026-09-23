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HTS3539/12
Výkonný priestorový zvuk
Rozpumpujte krv v žilách vašej domácej zábavy pomocou tohto systému domáceho kina Philips HTS3539. Otvorené budiče reproduktorov prinášajú kvalitný 600 W priestorový zvuk a vďaka zvýšeniu rozlíšenia obrazu z diskov DVD až na 1080p cez HDMI dosiahnete obraz blížiaci sa kvalite HD.
DVD
Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.
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