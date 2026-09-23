VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Životný štýl produktu
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Životný štýl produktu

Tento produkt už nie je dostupný

Domáce kino 5.1

HTS7540/12

Vychutnajte si moc kina priamo u vás doma

Tento systém poskytuje obraz a zvuk vo vysokom rozlíšení v štýlovom dizajne s hliníkovou povrchovou úpravou vysokej kvality. Jeho reproduktory prinášajú priestorový zvuk s vysokou vernosťou a zaistia tak kinový zážitok priamo u vás doma.

Zobraziť všetky výhody

s prehrávaním diskov Blu-ray

Vychutnajte si moc kina priamo u vás doma

  • Prehrávanie diskov Blu-ray

Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy

Technológia DoubleBASS pre plnšie a hlbšie basy

Funkcia DoubleBASS zabezpečí, že z kompaktných subwooferov budete počuť aj tie najhlbšie basové tóny. Zachytáva nízke frekvencie a transformuje ich do počuteľného spektra subwoofera - a tak prináša hlbší a výraznejší zvuk a neobmedzený a bezkonkurenčný poslucháčsky zážitok.

Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p

Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavanie celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky