Tento produkt už nie je dostupný
HX684A
HX6857/28
HX680B
HX6800/87
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/57
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
1 v balení
Kefkový nástavec Philips Sonicare je vybavený štetinami s tvarovaným profilom, ktoré sa prirodzenie prispôsobia tvaru vašich zubov a vyčistia aj ťažko dostupné oblasti.
Tento kefkový nástavec odstraňuje až 2-krát viac povlaku ako manuálna zubná kefka
Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.
4.7
z 5
160
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
_Joe
28/09/2023
Slovensko
Som spokojný.
Hlavice na sonickú zubnú kefku sú jej nenahraditeľnou súčasťou - sú súčasťou jej funkčnosti, sú potrebně - bez toho to nejde!
Výhody
Bezpečná integrácia s telom kefky. Dobrá kvalita štetín, správna tvrdosť štetín..
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky
Slunečnice 72
02/01/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Sonický kartáček Philips
Zatím funguje dobře. Doporučuji i z předešlé zkušenosti .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Hana50
05/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Jsem velmi spokojená
S výrobkem jsem velmi spokojená,nemám žádné výhrady
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku