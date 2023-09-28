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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare ProResultsŠtandardné nástavce pre sonické zubné kefky

HX6018/07

4.7
| (160) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Špičkový výkon.* Zaručená kvalita.
Náš špičkový kefkový nástavec Philips Sonicare ProResults predstavuje ideálne riešenie pre všetkých spokojných používateľov nového alebo starších modelov zubnej kefky Sonicare, ktorí si chcú naďalej užívať dobre známy pocit dokonale vyčistených zubov za neuveriteľne nízku cenu.
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Kompatibilné produkty
5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

HX684A

HX6857/28

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680B

HX6800/87

4300

4300
Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

HX680J

HX6800/35

5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom

HX684B

HX6850/57

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680J

HX6806/03

4300

4300
Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

HX680A

HX6807/35

Špičkový výkon za špičkovú cenu

Špičkový výkon.* Zaručená kvalita.

  • 8-balenie

  • Štandardná veľkosť

  • Nasadzovací systém

  • Všestranné čistenie

Optimalizovaný výkon zubnej kefky Philips Sonicare

Optimalizovaný výkon zubnej kefky Philips Sonicare

Kefkový nástavec Philips Sonicare je vybavený štetinami s tvarovaným profilom, ktoré sa prirodzenie prispôsobia tvaru vašich zubov a vyčistia aj ťažko dostupné oblasti.

Odstraňuje až 2-krát viac povlaku ako manuálna zubná kefka

Odstraňuje až 2-krát viac povlaku ako manuálna zubná kefka

Tento kefkový nástavec odstraňuje až 2-krát viac povlaku ako manuálna zubná kefka

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

160

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

28/09/2023

Slovensko

Slovensko

Som spokojný.

Hlavice na sonickú zubnú kefku sú jej nenahraditeľnou súčasťou - sú súčasťou jej funkčnosti, sú potrebně - bez toho to nejde!

Výhody

Bezpečná integrácia s telom kefky. Dobrá kvalita štetín, správna tvrdosť štetín..

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

02/01/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Sonický kartáček Philips

Zatím funguje dobře. Doporučuji i z předešlé zkušenosti .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

05/04/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Jsem velmi spokojená

S výrobkem jsem velmi spokojená,nemám žádné výhrady

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Odstraňuje až 2-krát viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou