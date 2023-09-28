VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

  • Presne cielené čistenie
  • Presne cielené čistenie
  • Presne cielené čistenie
  • Presne cielené čistenie
  • Presne cielené čistenie
  • Presne cielené čistenie
  • Presne cielené čistenie
  • Presne cielené čistenie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare ProResultsKompaktný nástavec zubnej kefky Sonicare

HX6021

4.7
| (160) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Presne cielené čistenie
Menšia veľkosť náhradného nástavca na elektrickú zubnú kefku Philips Sonicare H6021/05 uľahčuje manipuláciu s elektrickou kefkou, aby sa dostala aj na ťažko dostupné miesta.
Zobraziť všetky výhody
Kompatibilné produkty
5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

HX684A

HX6857/28

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680B

HX6800/87

4300

4300
Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

HX680J

HX6800/35

5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom

HX684B

HX6850/57

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680J

HX6806/03

4300

4300
Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

HX680A

HX6807/35

Nasadzovací nástavec na elektrickú zubnú kefku Sonicare

Presne cielené čistenie

  • 1 v balení

Optimalizovaný výkon zubnej kefky Philips Sonicare

Optimalizovaný výkon zubnej kefky Philips Sonicare

Kefkový nástavec Philips Sonicare je vybavený štetinami s tvarovaným profilom, ktoré sa prirodzenie prispôsobia tvaru vašich zubov a vyčistia aj ťažko dostupné oblasti.

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

Určené pre každú zubnú kefku Philips Sonicare so systémom click-on

Určené pre každú zubnú kefku Philips Sonicare so systémom click-on

Tento kefkový nástavec môžete jednoducho nasadiť a zložiť z rukoväte kefky. Výsledkom je bezpečné nasadenie a ľahká údržba a čistenie. Nástavec je kompatibilný so všetkými rukoväťami zubných kefiek Philips Sonicare okrem modelov PowerUp Battery a Essence.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

160

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

28/09/2023

Slovensko

Slovensko

Som spokojný.

Hlavice na sonickú zubnú kefku sú jej nenahraditeľnou súčasťou - sú súčasťou jej funkčnosti, sú potrebně - bez toho to nejde!

Výhody

Bezpečná integrácia s telom kefky. Dobrá kvalita štetín, správna tvrdosť štetín..

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

02/01/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Sonický kartáček Philips

Zatím funguje dobře. Doporučuji i z předešlé zkušenosti .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

05/04/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Jsem velmi spokojená

S výrobkem jsem velmi spokojená,nemám žádné výhrady

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky