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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare SensitiveŠtandardné nástavce pre sonické zubné kefky

HX6052/05

4.8
| (102) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Jemné čistenie
Náhradná hlavica na elektrickú zubnú kefku Sonicare. Jemná k zubom aj ďasnám. Účinne odstraňuje povlak.
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Kompatibilné produkty
5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

HX684A

HX6857/28

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680B

HX6800/87

4300

4300
Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

HX680J

HX6800/35

5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom

HX684B

HX6850/57

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680J

HX6806/03

4300

4300
Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

HX680A

HX6807/35

Jemná hlavica zubnej kefky Sonicare

Jemné čistenie

  • 2-balenie

Inovačný dizajn vlákien jemne odstraňuje povlak

Inovačný dizajn vlákien jemne odstraňuje povlak

Kefkový nástavec Philips Sonicare je vybavený výnimočne mäkkými vláknami na jemné, ale účinné čistenie. Špeciálne zastrihnutý profil je prispôsobený prirodzenému tvaru zubov a zaručuje tak ešte šetrnejšie čistenie. Dostupný aj v malej, kompaktnej veľkosti na presné čistenie.

Odstráni viac zubného povlaku ako manuálna zubná kefka

Odstráni viac zubného povlaku ako manuálna zubná kefka

Je klinicky overené, že náš kefkový nástavec Philips Sonicare Sensitive zaručuje špičkové odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

102

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

1

22/02/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalitní výrobek

Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby

Výhody

Jemná vlákna

Nevýhody

Brala bych v kompaktní velikosti

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

01/02/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělé hlavice

Nakonec používám jen tento typ hlavic, jsou jemnější, ale zároveň účinné. Při správném zacházení vydrží bez výrazného opotřebení doporučenou dobu užívání.

Výhody

dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výborné hlavice

Skvělé hlavice na citlivé zuby, dlouho vydrží, neškrábou a krásně čistí

Výhody

dobře čistí, dlouho vydrží

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

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