Tento produkt už nie je dostupný
HX684A
HX6857/28
HX680B
HX6800/87
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/57
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
2-balenie
Kefkový nástavec Philips Sonicare je vybavený výnimočne mäkkými vláknami na jemné, ale účinné čistenie. Špeciálne zastrihnutý profil je prispôsobený prirodzenému tvaru zubov a zaručuje tak ešte šetrnejšie čistenie. Dostupný aj v malej, kompaktnej veľkosti na presné čistenie.
Je klinicky overené, že náš kefkový nástavec Philips Sonicare Sensitive zaručuje špičkové odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.
Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.
4.8
z 5
102
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Vlaska
22/02/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Kvalitní výrobek
Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby
Výhody
Jemná vlákna
Nevýhody
Brala bych v kompaktní velikosti
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
EvikH
01/02/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělé hlavice
Nakonec používám jen tento typ hlavic, jsou jemnější, ale zároveň účinné. Při správném zacházení vydrží bez výrazného opotřebení doporučenou dobu užívání.
Výhody
dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Haniczka
30/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výborné hlavice
Skvělé hlavice na citlivé zuby, dlouho vydrží, neškrábou a krásně čistí
Výhody
dobře čistí, dlouho vydrží
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku