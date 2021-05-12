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  • Špičkové čistenie. Belšie zuby.
  • Špičkové čistenie. Belšie zuby.
  • Špičkové čistenie. Belšie zuby.
  • Špičkové čistenie. Belšie zuby.
  • Špičkové čistenie. Belšie zuby.
  • Špičkové čistenie. Belšie zuby.
  • Špičkové čistenie. Belšie zuby.
  • Špičkové čistenie. Belšie zuby.

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare DiamondCleanŠtandardné nástavce pre sonické zubné kefky

HX6062

4.9
| (51) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Špičkové čistenie. Belšie zuby.
Náhradné kefkové nástavce na elektrickú zubnú kefku Philips Sonicare HX6062/05 pre to najkvalitnejšie čistenie a bielenie
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Kompatibilné produkty
5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

HX684A

HX6857/28

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680B

HX6800/87

4300

4300
Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

HX680J

HX6800/35

5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom

HX684B

HX6850/57

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680J

HX6806/03

4300

4300
Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

HX680A

HX6807/35

Hlavica zubnej kefky na dosiahnutie belších zubov

Špičkové čistenie. Belšie zuby.

  • 2-balenie

Belšie zuby už za jeden týždeň

Belšie zuby už za jeden týždeň

Kefkový nástavec Philips Sonicare DiamondClean odstráni až o 100 % viac škvŕn a už po 7 dňoch zaručí belšie zuby.

Vlákna usporiadané do tvaru diamanta, vďaka ktorým získate o 100 % belšie zuby už za 1 týždeň

Vlákna usporiadané do tvaru diamanta, vďaka ktorým získate o 100 % belšie zuby už za 1 týždeň

Kefkový nástavec DiamondClean má časť na odstraňovanie neželaného zafarbenia s hustými vláknami, ktoré sú usporiadané do kosoštvorca a odstraňujú škvrny na povrchu zubov spôsobené potravinami a nápojmi. Svoj o 100 %* belší úsmev si všimnete už o 7 dní.

Odstráni až 7-krát viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Odstráni až 7-krát viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Je klinicky preukázané, že kefkový nástavec Philips Sonicare DiamondClean odstráni až 7-krát viac zubného povlaku v porovnaní s ručnou kefkou už po štyroch týždňoch používania.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.9

z 5

51

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Čistí na výbornou

Většina kartáčků nevydrží tolik jako tento, ma perfektní tvar a skvělá je také funkce ukazatele, kdy ho vyměnit

Výhody

Perfektně vyčistí a vybělí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

28/05/2020

Česká republika

Česká republika

Dobrá hlafvice

Hlavice mi vyhovuje, dobře vyčistí, dlouho vydrží než se štětinky ohnout

Výhody

Dlouho vydrží

Nevýhody

cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

11/06/2018

Česká republika

Česká republika

Černé hlavice sonického kartáčku

Ještě lepší než bílé. samozřejmě že jen designem. na funkci úplně stejné. ale mám ametystový kartáček a ta černá k tomu sedí prostě lépe.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6064/33 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 4 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6064/33 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 4 ks

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