Tento produkt už nie je dostupný
HX684A
HX6857/28
HX680B
HX6800/87
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/57
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
2-balenie
Kefkový nástavec Philips Sonicare DiamondClean odstráni až o 100 % viac škvŕn a už po 7 dňoch zaručí belšie zuby.
Kefkový nástavec DiamondClean má časť na odstraňovanie neželaného zafarbenia s hustými vláknami, ktoré sú usporiadané do kosoštvorca a odstraňujú škvrny na povrchu zubov spôsobené potravinami a nápojmi. Svoj o 100 %* belší úsmev si všimnete už o 7 dní.
Je klinicky preukázané, že kefkový nástavec Philips Sonicare DiamondClean odstráni až 7-krát viac zubného povlaku v porovnaní s ručnou kefkou už po štyroch týždňoch používania.
4.9
z 5
51
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Vila Zubenka
12/05/2021
Česká republika
Čistí na výbornou
Většina kartáčků nevydrží tolik jako tento, ma perfektní tvar a skvělá je také funkce ukazatele, kdy ho vyměnit
Výhody
Perfektně vyčistí a vybělí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Markétka_sluníčko
28/05/2020
Česká republika
Dobrá hlafvice
Hlavice mi vyhovuje, dobře vyčistí, dlouho vydrží než se štětinky ohnout
Výhody
Dlouho vydrží
Nevýhody
cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Loklinka
11/06/2018
Česká republika
Černé hlavice sonického kartáčku
Ještě lepší než bílé. samozřejmě že jen designem. na funkci úplně stejné. ale mám ametystový kartáček a ta černá k tomu sedí prostě lépe.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6064/33 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 4 ks
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6064/33 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 4 ks