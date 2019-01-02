VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

  • Ešte kompaktnejšie. Presné čistenie.
  • Ešte kompaktnejšie. Presné čistenie.
  • Ešte kompaktnejšie. Presné čistenie.
  • Ešte kompaktnejšie. Presné čistenie.
  • Ešte kompaktnejšie. Presné čistenie.
  • Ešte kompaktnejšie. Presné čistenie.

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare DiamondCleanKompaktné nástavce pre sonické zubné kefky

HX6072/05

4.8
| (11) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Ešte kompaktnejšie. Presné čistenie.
Kefkový nástavec DiamondClean predstavuje dokonalé riešenie pre ľudí, ktorí chcú ísť za hranice dôkladného čistenia a urobiť pre svoj žiarivo biely úsmev bez nežiaduceho zafarbenia viac. Tento kefkový nástavec je tiež skvelým pomocníkom, ktorý vám pomôže zachovať si žiarivo biely úsmev aj v období medzi profesionálnymi bieleniami.
Zobraziť všetky výhody

Kvalitnejšie čistenie na odstraňovanie nežiaduceho zafarbenia pre belšie zuby

Ešte kompaktnejšie. Presné čistenie.

  • 2-balenie

  • Kompaktná veľkosť

  • Nasadzovacie

  • Špičkové čistenie, belšie zuby

Belšie zuby už za jeden týždeň

Belšie zuby už za jeden týždeň

Kefkový nástavec Philips Sonicare DiamondClean odstráni až o 100 % viac škvŕn a už po 7 dňoch zaručí belšie zuby.

Vlákna usporiadané do tvaru diamanta, vďaka ktorým získate o 100 % belšie zuby už za 1 týždeň

Vlákna usporiadané do tvaru diamanta, vďaka ktorým získate o 100 % belšie zuby už za 1 týždeň

Kefkový nástavec DiamondClean má časť na odstraňovanie neželaného zafarbenia s hustými vláknami, ktoré sú usporiadané do kosoštvorca a odstraňujú škvrny na povrchu zubov spôsobené potravinami a nápojmi. Svoj o 100 %* belší úsmev si všimnete už o 7 dní.

Navrhnuté na pohyb s maximálnymi sonickými vibráciami

Navrhnuté na pohyb s maximálnymi sonickými vibráciami

Pre našu hlavnú technológiu čistiacich pohybov s vysokou frekvenciou a širokým záberom, ktoré vykonajú viac než 31 000 sterov za minútu, sú kľúčové kefkové nadstavce Philips Sonicare. Naša bezkonkurenčná sonická technológia v plnej miere prenáša výkon z rúčky až do špičky kefkového nadstavca. Tento sonický pohyb vedie k dynamickému pohybu kvapalín, ktorý vháňa kvapalinu hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž ďasna na dosiahnutie prvotriedneho, no jemného čistenia za každých okolností.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

11

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

02/01/2019

Česká republika

Česká republika

výborná hlavice

Zatím nemůžu porovnast se standardní velikostí hlavice. S touto kompaktní jsem ale velmi spokojená. Není nic, co bych mohla vytknout, naprosto splnila moje očekávání.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic

14/07/2013

Polska

Polska

produkt jest super

Doskonale czyści moje zęby które wiecznie pokryte były kamieniem.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek pótfejek

Érezhetően simább fogfelszín már néhány használat után. Kíméletes tisztítás, hosszú élettartam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6074/07 mini szónikus fogkefefejek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6074/07 mini szónikus fogkefefejek

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky