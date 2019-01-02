Tento produkt už nie je dostupný
2-balenie
Kompaktná veľkosť
Nasadzovacie
Špičkové čistenie, belšie zuby
Kefkový nástavec Philips Sonicare DiamondClean odstráni až o 100 % viac škvŕn a už po 7 dňoch zaručí belšie zuby.
Kefkový nástavec DiamondClean má časť na odstraňovanie neželaného zafarbenia s hustými vláknami, ktoré sú usporiadané do kosoštvorca a odstraňujú škvrny na povrchu zubov spôsobené potravinami a nápojmi. Svoj o 100 %* belší úsmev si všimnete už o 7 dní.
Pre našu hlavnú technológiu čistiacich pohybov s vysokou frekvenciou a širokým záberom, ktoré vykonajú viac než 31 000 sterov za minútu, sú kľúčové kefkové nadstavce Philips Sonicare. Naša bezkonkurenčná sonická technológia v plnej miere prenáša výkon z rúčky až do špičky kefkového nadstavca. Tento sonický pohyb vedie k dynamickému pohybu kvapalín, ktorý vháňa kvapalinu hlboko do medzizubných priestorov a pozdĺž ďasna na dosiahnutie prvotriedneho, no jemného čistenia za každých okolností.
4.8
z 5
11
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Kobra9
02/01/2019
Česká republika
výborná hlavice
Zatím nemůžu porovnast se standardní velikostí hlavice. S touto kompaktní jsem ale velmi spokojená. Není nic, co bych mohla vytknout, naprosto splnila moje očekávání.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6072/07 Kompaktní kartáčkové hlavice Sonic
Tadeusz
14/07/2013
Polska
produkt jest super
Doskonale czyści moje zęby które wiecznie pokryte były kamieniem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6072/05 Compact sonic toothbrush heads
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Remek pótfejek
Érezhetően simább fogfelszín már néhány használat után. Kíméletes tisztítás, hosszú élettartam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6074/07 mini szónikus fogkefefejek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre DiamondClean HX6074/07 mini szónikus fogkefefejek