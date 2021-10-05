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Tento produkt už nie je dostupný

Philips SonicareHealthyWhite HX6731/02 Sonic electric toothbrush

HX6731/02

4.7
| (157) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt
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4.7

z 5

157

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

05/10/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost

Kartáčky od Philips používám už 10 let. A vždy max. spokojenost. Postupem času je vidět snížení kvality materiálu, ale funguje stále stejně.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

funkční i po 4 roky

Výborný výdrž baterie, koupili set a s manželem máme každý svůj. Díky cestovního pouzdra je všude s nás

Výhody

baterie

Nevýhody

nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky

29/05/2020

Česká republika

Česká republika

Bezvadný pomocník

Vřele doporučuji všem tento kartáček. Jsem s ním opravdu velmi spokojená.

Výhody

Lehký do ruky a je šetrný k dasnim

Nevýhody

Nemá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky

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