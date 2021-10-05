Tento produkt už nie je dostupný
4.7
z 5
157
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Mapa 84
05/10/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojenost
Kartáčky od Philips používám už 10 let. A vždy max. spokojenost. Postupem času je vidět snížení kvality materiálu, ale funguje stále stejně.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky
Mati72
05/05/2021
Česká republika
funkční i po 4 roky
Výborný výdrž baterie, koupili set a s manželem máme každý svůj. Díky cestovního pouzdra je všude s nás
Výhody
baterie
Nevýhody
nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky
Wenuš
29/05/2020
Česká republika
Bezvadný pomocník
Vřele doporučuji všem tento kartáček. Jsem s ním opravdu velmi spokojená.
Výhody
Lehký do ruky a je šetrný k dasnim
Nevýhody
Nemá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky