Tento produkt už nie je dostupný
HX684A
HX6857/28
HX680B
HX6800/87
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/57
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
Technológia dezinfekcie pomocou UV žiarenia
Na čistenie 2 kefkových nástavcov**
Čistenie bez použitia chemikálií
Na nabíjanie 1 zubnej kefky***
Ponorte kefkové nástavce do dezinfekčného svetla: reflektor UV sanitizéra distribuuje dezinfekčné svetlo okolo celej hornej časti kefkových nástavcov na dosiahnutie optimálnych výsledkov.
UV sanitizér aktivujete iba jedným stlačením tlačidla.
Jednoduchosť a bezpečnosť: UV sanitizér disponuje praktickou funkciou automatického vypnutia po skončení 10-minútového čistiaceho cyklu.
4.2
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Lenka71
16/01/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skladný
Za mě ideální velikost, možnost brát i na cesty. Součástí je možnost nabíjení kartáčku
Výhody
UV sanitizér, nabíječka pro kartáček
Nevýhody
Nemá cestovní balení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér
rknichal
01/05/2024
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Produkt super
Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.
Výhody
Dobra cena i szybka praca
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
blue note
21/09/2023
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
koniec z bakteriami
proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie
Výhody
łatwość obsługi
Nevýhody
-
Táto recenzia bola vytvorená pre UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Táto recenzia bola vytvorená pre UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Na použitie s kefkovými nástavcami InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) a Premium Plaque Control (C3)).
kompatibilné so všetkými nasadzovacími kefovými nástavcami pre dospelých