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  • Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na kefkových nástavcoch*
  • Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na kefkových nástavcoch*
  • Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na kefkových nástavcoch*
  • Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na kefkových nástavcoch*
  • Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na kefkových nástavcoch*
  • Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na kefkových nástavcoch*
  • Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na kefkových nástavcoch*
  • Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na kefkových nástavcoch*
  • Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na kefkových nástavcoch*
  • Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na kefkových nástavcoch*
  • Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na kefkových nástavcoch*
  • Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na kefkových nástavcoch*

Tento produkt už nie je dostupný

UV SanitizerUV sanitizér

HX6907/01

4.2
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na kefkových nástavcoch*
S našou špeciálne navrhnutou technológiou dezinfekcie pomocou UV žiarenia si môžete byť istí, že vaše kefkové nástavce Sonicare budú čisté. Dokáže zničiť až 99 % baktérií a vírusov* bez použitia chemikálií.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka na svete1

Kompatibilné produkty
5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

HX684A

HX6857/28

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680B

HX6800/87

4300

4300
Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

HX680J

HX6800/35

5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom

HX684B

HX6850/57

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680J

HX6806/03

4300

4300
Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

HX680A

HX6807/35

Ničí až 99 % baktérií a vírusov***

Prispieva k zničeniu baktérií a mikróbov na kefkových nástavcoch*

  • Technológia dezinfekcie pomocou UV žiarenia

  • Na čistenie 2 kefkových nástavcov**

  • Čistenie bez použitia chemikálií

  • Na nabíjanie 1 zubnej kefky***

Kefkové nástavce zahalí dezinfekčné svetlo

Kefkové nástavce zahalí dezinfekčné svetlo

Ponorte kefkové nástavce do dezinfekčného svetla: reflektor UV sanitizéra distribuuje dezinfekčné svetlo okolo celej hornej časti kefkových nástavcov na dosiahnutie optimálnych výsledkov.

Vyčistite svoje kefkové nástavce** jedným stlačením tlačidla

Vyčistite svoje kefkové nástavce** jedným stlačením tlačidla

UV sanitizér aktivujete iba jedným stlačením tlačidla.

Automatické vypnutie po 10 minútach čistenia

Automatické vypnutie po 10 minútach čistenia

Jednoduchosť a bezpečnosť: UV sanitizér disponuje praktickou funkciou automatického vypnutia po skončení 10-minútového čistiaceho cyklu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2

16/01/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skladný

Za mě ideální velikost, možnost brát i na cesty. Součástí je možnost nabíjení kartáčku

Výhody

UV sanitizér, nabíječka pro kartáček

Nevýhody

Nemá cestovní balení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér

01/05/2024

Polska

Polska

Overený kupujúci

Produkt super

Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.

Výhody

Dobra cena i szybka praca

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

21/09/2023

Polska

Polska

Overený kupujúci

koniec z bakteriami

proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie

Výhody

łatwość obsługi

Nevýhody

-

Táto recenzia bola vytvorená pre UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Táto recenzia bola vytvorená pre UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Na použitie s kefkovými nástavcami InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) a Premium Plaque Control (C3)).

  2. kompatibilné so všetkými nasadzovacími kefovými nástavcami pre dospelých